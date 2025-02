– På bakgrunn av de fremlagte dokumenter i saken er det etter rettens syn klart at det ikke finnes noe faktisk eller rettslig grunnlag for at staten skal være erstatningsansvarlig, verken overfor Arvid Sjødin AS eller Arvid Sjødin personlig, skriver Oslo tingrett i sin avgjørelse, ifølge AdvokatWatch.

Sjødin ble tilbudt tre millioner kroner for arbeidet med å renvaske fetteren, men mente beløpet var altfor lavt.

De tre millioner kronene var fordelt med halvparten til Sjødins arbeid fram til fetteren i 1998 ble dømt til å betale erstatning etter sivilrettslige bevisregler, og halvparten til arbeidet med å få gjenopptatt saken.

Sjødin mener at 24 års arbeid – med over ni gjenopptakelser og anker – ikke kan gjennomføres for 1,5 millioner kroner.

Sjødin har anslått at han har brukt rundt 4.500 timer på saken.

– Men arbeidet var viktig. Fetteren var utestengt fra jobb i Norge og måtte emigrere bort fra Norge, sier Sjødin til AdvokatWatch.

Sjødin bisto fetteren til Birgitte Tengs etter at han i 1995 ble dømt for drapet på jenta fra Karmøy. Den sivilrettslige dommen ble opphevet først i november 2022, over 24 år etter at den ble avsagt i Stavanger tinghus.