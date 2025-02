Samsung-sjefen frikjent

Samsung-styreleder Lee Jae-yong ble mandag frikjent i lagmannsretten etter å ha vært utsatt for langvarige anklager om regnskapsbedrageri og kursmanipulasjon, melder Financial Times.

Lee er direktør for Samsung Electronics, verdens største produsent av smarttelefoner og Sør-Koreas største selskap. I tillegg er han styreformann for det gigantiske Samsung-konsernet, som i stor grad fortsatt kontrolleres av Lee-familien.

Ble benådet

Påtalemyndigheten ønsket fem års fengsel for Lee. De hevdet at han hadde manipulert aksjekursene til Samsung C&T og Cheil Industries for å legge til rette for fusjonen i 2015, som ble sett på som avgjørende for å sikre Lee-familiens kontroll over konsernets juvel, Samsung Electronics. I tillegg ble han beskyldt for å ha stått bak et regnskapsbedrageri på 3,9 milliarder dollar i konsernets biopharma-enhet for å manipulere fusjonsforholdet til sin egen fordel.

Han har tidligere måtte sone i fengsel i halvannet år i forbindelse med en korrupsjonssak, men han ble benådet av president Yoon Suk Yeol i 2022. I tillegg har han blitt dømt for misbruk av et bedøvelsesmiddel.

Mandag ble Lee frikjent, nesten på dagen ett år etter at han ble frikjent i tingretten. Lagmannsretten mener derimot at fusjonen ble gjennomført av forretningsmessige grunner og at det ikke var noe bevis på bevisst regnskapsbedrageri i Samsung Biologics.

En endelig anke fra påtalemyndigheten til Høyesterett anses som usannsynlig, skriver FT.

Les også – Batteriindustrien kan bli en betydelig vekstbransje Mange prosjekter har snublet, men batteriindustrien har potensial til å bli en betydelig vekstbransje både i Norge og ellers i Europa. Bør bevilgende myndigheter kjenne sin besøkelsestid? spør Lars Lysdahl i Rystad Energy.

Tilbake til arbeid

– Det har gått veldig lang tid siden etterforskningen og rettssaken begynte. Vi håper at, med denne dommen, kan de tiltalte nå fokusere på sitt arbeid, sa advokat Kim You-jin som representerte Lee.

Dommen kommer på et kritisk tidspunkt for Samsung. Aksjekursen er ned over en tredjedel i løpet av de seneste seks månedene, etter at selskapet innrømmet at de hadde mistet sitt teknologiske forsprang innen halvledere. I tillegg falt driftsresultatet i fjerde kvartal med 30 prosent på kvartalsbasis.