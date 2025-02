Snikfilmingen under Arendalsuka ferdig etterforsket

– Etterforskningen har avdekket at mannen skal ha satt opp skjult kamera flere ganger de siste årene, og det er funnet videofiler med skjulte opptak tilbake til 2021. Totalt skal det dreie seg om 13 fornærmede, opplyser politiet i Agder.

Mannen er siktet for å ha filmet fem personer under Arendalsuka i august i fjor, samt to personer under Arendalsuka i 2022.

– I tillegg har etterforskningen ført fram til ytterligere seks fornærmede som skal ha blitt utsatt for snikfilming i en privatbolig i 2021, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt.

Han vil ikke gå ut med hvor denne boligen ligger, av personvernhensyn, men sier at det ikke er i Arendal.

Erkjenner straffskyld

Siktelsen omfatter minst 150 ulovlige opptak av personer som er blitt filmet uten samtykke.

– Siktede har samarbeidet med politiet og erkjenner straffskyld for det han er siktet for, sier Søfteland.

– De fornærmede er både menn og kvinner. Det er ingenting i etterforskningen som tyder på at videofilene er delt med andre, sier Søfteland.

Saken ble kjent i august i fjor. Mannen skal ha satt opp et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist under Arendalsuka. Kameraet var skjult i en bærbar høyttaler som var plassert på badet i leiligheten.

Flere av sakene er foreldet

Hendelsene i 2021 og 2022 er foreldet. Foreldelsesfristen i slike saker er to år.

– Alle de fornærmede er voksne over 18 år, men hvilken relasjon de har eller har hatt til siktede, vil jeg ikke kommentere, sier Søfteland.

Politiet har gått gjennom over 10.000 datafiler fra mannen.

Saken er oversendt domstolen med anmodning om at den behandles som en tilståelsessak.

(NTB)