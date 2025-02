Kapital har tidligere omtalt de heller kuriøse sidene ved Aka-eier Aage Thoresens fjellbåthus ved Geilo. Ifølge et varsel til Hol kommune skal det blant annet være praktisk umulig å få en båt inn i båthuset, ettersom døren som leder inn er en enkeldør, “kamuflert” med doble dører utvendig.

Nå har kommunen sett på saken og konkludert med at båthuset ikke er noe båthus i det hele tatt. I et forhåndsvarsel Kapital har fått tilgang til, skriver kommunens leder for plan og utvikling at det er avdekket et ulovlig forhold, og det gis varsel om mulig tvangsmulkt.

“Bygningsmyndigheten er blitt kjent med at båthuset som ble godkjent av kommunen (...) ikke er bygget i tråd med tillatelsen. Det er blitt bygget en hvilebu/hytte i stedet for et båthus med plass til lagring av båt. Det er derfor avdekket et ulovlig forhold og kommunen forhåndsvarsler derfor pålegg om retting av de ulovlige forholdene”, heter det i et brev datert 9. januar i år.

Kjøkken, oppholdsrom og toalett

Kommunen har konkludert på bakgrunn av oversendte tegninger som viser at båthuset/hvilebuen/hytta er innredet til varig opphold og ikke som lagringsplass for båt. I brevet heter det at bygget avviker fra tillatelsen både i uttrykk, størrelse og innhold.

”Bygget er innredet til opphold med kjøkken, oppholdsrom og toalett. Det er ikke et bygg som har plass til lagring av båt”, skriver saksbehandleren.

Kommunen kan heller ikke se at det er søkt om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. I så fall vil all bruk av bygget være ulovlig, og som et resultat forhåndsvarsles pålegg om at dette må opphøre.

Skal bekrefte ulovlighetene: Disse skjermdumpene, som er sendt inn til Hol kommune, skal vise meldingslogger mellom varsler og Aage Thoresen hvor milliardæren bekrefter ulovlige forhold. Foto: Hol kommune

Ifølge kommunen må Thoresen enten rive eller bygge om til et faktisk båthus, i tråd med tillatelensen som ble gitt tilbake i 2017. Han gis tre ukers frist til å komme med tilbakemelding. Dersom det ulovlige forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist, 1. september i år, blir det altså snakk om tvangsmulkt.

Beklager

Summen kommunen truer med må i og for seg antas å ikke være for avskrekkende for Thoresen, som er nr. 47 på Kapitals oversikt over landets 400 rikeste med en formue på 7,6 milliarder. Det er her snakk om løpende dagmulkt på 1.000 kroner.

Av et brev Thoresens sekretær har sendt til Kapital, virker det imidlertid som om slike sanksjoner ikke blir aktuelle.

“Vi erkjenner i ettertid at det oppførte båthuset ikke er i samsvar med den gitte tillatelse, hvilket vi beklager”, skriver milliardæren i brevet, og opplyser videre at han vil forholde seg til kommunens anvisninger.

Det var i 2014 at Thoresen bladde opp 32,5 millioner for å sikre seg en jakt- og fiskeeiendom på Hardangervidda, som blant annet rommet det omtalte bygget. Eiendommen er tinglyst på Breivassbu, et selskap heleid av Thoresen-familien. Tre år senere søkte han om dispensasjon fra gjeldende byggeforbud for å rive det eksisterende båthuset og oppføre et nytt, etter først å ha fått avslag på oppføring av en hvilebu. Nybygget skal ha stått ferdig et par år senere.