Polakkenes fortelling kan stemme overens med at det i bostyrerapporten skrives at selskapet var illikvid pr. utgangen av 2023 og at insolvens i form av negativ egenkapital synes å ha inntrådt i løpet av 2024. Det konkluderes med at driften i 2024 skjedde for kreditorenes regning, ifølge rapporten et resultat av “bevisste disposisjoner”.