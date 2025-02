Fire menn tiltalt for omfattende bedrageri

Om 14 dager starter en omfattende rettssak i Oslo tingrett, hvor fire menn er tiltalt for bedrageri. De skal ha svindlet 18 privatinvestorer for totalt 69,5 millioner kroner ved å markedsføre kjøp av unoterte aksjer i eiendomsselskaper, skriver Estate Nyheter.

Ifølge tiltalen, som er utarbeidet av Statsadvokatene i Oslo, ble investorene ikke informert om risikoen og usikkerheten ved investeringene.

- De fortiet eller var uklare på at det var tale om kjøp av aksjer i et holdingsselskap og/eller avkastningsmulighetene på investeringen var betydelig mer usikker enn forespeilet og/eller at risikoen for tap ved salg av aksjepostene var stor fordi inngangsverdien var satt høyt og/eller at markedet for unoterte aksjer var begrenset og/eller det ble levert aksjer i andre selskaper enn det som var forespeilet, heter det i tiltalen.

Påtalemyndighetene understreker at bedrageriet er grovt, da det har ført til betydelig økonomisk skade og er utført systematisk av flere personer i fellesskap.

Tiltalen inkluderer også brudd på verdipapirhandelloven, og det er lagt ned påstand om erstatning. Grovt bedrageri kan straffes med inntil seks års fengsel. Rettssaken er planlagt avsluttet i første halvdel av mai.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.