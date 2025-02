Den populære musikkgruppen Ballinciaga har fått varsel fra Helsedirektoratet om alvorlig brudd på reklameforbudet i alkoholloven. Gruppen risikerer nå å få et overtredelsesgebyr på opptil 2,4 millioner kroner, opplyser direktoratet.

– All form for alkoholreklame er forbudt, men Ballinciaga har et ungt publikum, og vi mener det er spesielt alvorlig at markedsføringen retter seg mot barn og unge, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

– Grove feil

Ifølge Helsedirektoratet har Ballinciaga drevet omfattende reklame for alkoholholdig drikk, særlig rettet mot unge via sosiale medier og arrangementer.

Dette er noe av det groveste vi har sett Linda Granlund, Helsedirektoratet

– På grunn av alvoret i saken og en konkret vurdering av forholdene har den foreløpige størrelsen på gebyret blitt satt på maksimalt beløp, sier Granlund.

Direktoratet har avdekket brudd på reklameforbudet på plattformer som YouTube, TikTok og Instagram, samt ved direkte markedsføring under konserter.

– Nå må Ballinciaga fjerne, endre og rette opp i alle de grove feilene de har gjort, sier Granlund.

På konserter skal Ballinciaga i tillegg ha promotert alkohol på arrangementer ved å blant annet invitere ungdom opp på scenen for å delta i drikkekonkurranser.

– Dette er noe av det groveste vi har sett, og vi kan ikke unngå å ta grep, legger Granlund til.

Maks straff

Overtredelsesgebyret til Ballinciaga er varslet å være på maksgrensen, som i denne saken er 20 G. Det tilsvarer 2.480.560 kroner.

Ifølge VG, som var først ute med saken, vil dette i så fall være første gang Helsedirektoratet gir en bot i den størrelsesordenen.

Ballinciaga anklages for brudd på flere punkter i alkoholloven:

Direkte reklame for alkoholholdig drikk

Markedsføring av varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk

Bruk av alkoholholdig drikk i promotering av andre varer og tjenester

Helsedirektoratet har også varslet produsenten av den alkoholholdige drikken om mulig inndragning av tilvirkningsbevilling og ytterligere gebyrer. Dette skyldes brudd på reklameforbudet, manglende rapportering av omsetning, feilaktig merking og brudd på kravene for forsvarlig drift.

– Sluttet da vi fikk kritikk

Ballinciaga har foreløpig ikke kommentert saken, men uttalte i januar til TV2 at de hatt tatt til seg advarslene og sluttet med alkoholreklame.

– Da vi fikk kritikk på alkoholreklamen, sluttet vi med det. I ettertid har vi vært veldig nøye med å ikke reklamere for alkohol, sa en av de maskerte medlemmene til TV2.

Ballinciaga består av Mikkel Brunvatne Henriksen, Victor Karlsen Klæbo, og Thomas Alexander Strandskogen.

Finansavisen har ikke lykkes i å få en kommentar fra bandet eller managementet til gruppen.