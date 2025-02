Obos med milliardvekst

Prisene på Obos-boliger steg kraftig i januar, opp 7,9 prosent på landsbasis etter et fall på 1,1 prosent i desember. Boligbyggerne solgte også 252 nye leiligheter og småhus i Norge for til sammen 1,5 milliarder kroner i januar – mer enn tre ganger mer enn i januar i fjor.

Kutter i trehusproduksjon

Flere av Obos’ virksomhetsområder leverte gode tall:

Obos-banken fikk et resultat før skatt på 646 millioner kroner, opp fra 492 millioner i 2023.

Forvaltningsdivisjonen økte resultatet med 47 prosent, til 250 millioner kroner.

Næringseiendom snudde minus til pluss og fikk et resultat på 576 millioner kroner, mot et underskudd på 191 millioner året før.

I tillegg ga salget av aksjene i Odevo en regnskapsmessig gevinst på 554 millioner kroner i fjerde kvartal.

Ifølge boligbyggeren er de store nedskrivningene av markedsverdier på næringseiendom og rentesikringsinstrumenter i fjor nå blitt reversert og bidrar positiv til resultatet.

Obos’ trehusproduksjon har derimot vært preget av nedgangstidene, og selskapet har nesten halvert antall ansatte i denne delen, men selskapet har byggestart på en ny fabrikk i Myresjö i Sverige.

– Denne moderniseringen av husproduksjonen vil gi oss et stort fortrinn i markedet både i Norge og Sverige i årene som kommer, sier Siraj.

Obos (Mill. kr) 4. kv. /'24 4. kv. /'23 2024 2023 Omsetning 6.482 4.779 19.257 16.687 Driftsresultat 326 −468 1.595 1.198 Resultat før skatt 871 −784 1.705 700

Boligsalget opp 36 prosent

Til sammen solgte Obos 1.855 boliger i 2024 til en verdi av 11 milliarder kroner, en økning på 494 enheter fra året før. 376 av disse ble solgt med boligkjøpsmodeller som Bostart og Deleie.

– Vi ser at behovet for boligkjøpsmodeller er større enn hva vi klarer å tilby i Oslo. Tross senkede egenkapitalkrav, er det mange som fortsatt ikke når opp i kampen for å få seg en god bolig, sier Siraj og legger til:

– Det haster med å få på plass lovendringen som gjør at flere boliger kan tilbys med Deleie.

Over 40 prosent av boligene som ble solgt av Obos Nye Hjem og Obos Fornebu, ble kjøpt gjennom Deleie eller Bostart.

I løpet av 2024 ble det igangsatt 1.168 boliger, og ved årsslutt har boligbyggeren 2.548 boliger under bygging med en salgsgrad på 58 prosent. Det er med fra 5.678 boliger med en salgsgrad på 59 prosent året før.

Obos fikk en sterk avslutning på året sammenlignet med samme periode året før. Resultat før skatt i fjerde kvartal endte på 871 millioner kroner, mot minus 784 millioner i samme periode året før. Mens omsetningen endte på 6,5 milliarder kroner, opp fra 4,8 milliarder i fjerde kvartal i 2023.

Ved utgangen av året hadde OBOS 618.517 medlemmer, hvorav 33.000 ble nye i 2024.