Bolt saksøker staten

Bolt, som leverer både drosjetjenester og elektriske sykler og sparkesykler har anlagt sak mot den norske stat ettersom det 1. mars vil bli innført nye regler for drosjenæringen i Norge.

Endringene innebærer at plattformselskaper som Bolt må opprette en egen drosjesentral for å kunne operere i markedet. Bolt mener dette vil føre til redusert fleksibilitet for sjåførene og dyrere tjenester for kundene – og går nå rettens vei for å stoppe regelverket.

– Vi mener de nye reglene hindrer fri etablering og konkurranse i drosjemarkedet, og er derfor i strid med EØS-regelverket, sier Thomas Barbo, norgessjef i Bolt.

– Vi er på forbrukernes side

Regelendringene innebærer at alle aktører i drosjenæringen må være tilknyttet en sentral. Bolt, som opererer som en digital plattform, mener dette svekker den innovative utviklingen i bransjen.

– Vi er på forbrukernes og sjåførenes side og kjemper for å fremdeles kunne tilby rimelige og lett tilgjengelige taxitjenester. Regjeringen har ikke hørt på våre argumenter og vi ser ingen andre løsninger enn å gå til retten for å stoppe de nye reglene, sier Barbo.

Barbo hevder at det er bred enighet om å få bukt med useriøse aktører i bransjen, men mener de nye kravene verken er egnet eller nødvendige for å løse dette problemet. Han mener heller at Bolts egen løsning, hvor alle turer bestilles og gjennomføres via appen, allerede sikrer full sporbarhet og rapportering til skattemyndighetene.

– Hver tur tatt med Bolt er sporbar ned til hver minste detalj og verken sjåfører eller kunder har mulighet til å kunne manipulere eller endre informasjonen om turen, som vi igjen rapporterer inn til skattemyndighetene, sier Bolt-sjefen.

– Dessverre har det vært liten interesse for våre innspill, legger han til.

– Ikke til hinder for innovasjon

Overfor Finansavisen sier statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet at de er trygge på at regelendringene er innenfor EØS-regelverket.

– Vi er trygge på at krav om sentraltilknytning er godt fundert og utredet, vårt mål er å legge til rette for et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Reglene skal også bidra til blant annet hvit økonomi, sikkerhet, forbrukervern og regeletterlevelse i næringen, sier Kalsås.

– Har dere vurdert alternative løsninger som ivaretar både innovasjon og regulering?

– Vi tror ikke reguleringen vil hindre innovasjon. For oss har det vært viktig å gi både aktørene i næringen og reisende mer forutsigbarhet og en bedre reisehverdag, sier statssekretæren.