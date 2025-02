Advokatskandalen: Finanstilsynet mener revisorfirma brøt loven

De mange kravene mot Per Asle Ousdal blir omtalt som advokatskandalen. Ousdal, som hadde lånt til sammen 765 millioner kroner fra over 100 personer, tok sitt eget liv den 3. juni i fjor.

Halvannen uke tidligere hadde Revisjon 1 AS tatt over som revisor for Per Asle Ousdals advokatfirma. Finanstilsynet kritiserer selskapets rutiner for aksept av revisoroppdrag, melder Sandnesposten.

– Revisor har ikke hentet inn relevant dokumentasjon fra tidligere revisor som kunne vært av betydning for akseptvurderingen. Dette er brudd på revisorloven. Bruddet er grovt, skriver Finanstilsynet.

Revisjon 1 AS får også kritikk for akseptvurderinger til tre andre selskap. De har forklart til Finanstilsynet at de fremover vil kreve skriftlig bekreftelse fra tidligere revisor før nye oppdrag blir akseptert.