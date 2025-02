Høyesterett avgjorde gründerstrid – urimelig avtale

Christoffer Andre Jørgenvåg, Eirik Håskjold Vika og Morten Rønning ble kjent da de studerte sammen ved Høgskolen i Agder på midten av 2000-tallet. Gjennom studietiden ble de tre gode venner og skrev i 2009 masteroppgaven sammen. I oktober samme år etablerte de Red Rock Solutions AS.

Vidar Hansen, Daniel Mattias Josefsson og Bjørn Mossestad, som jobbet sammen i en annen virksomhet, dannet i 2011/2012 selskapet Red Rock Marine AS, hvor Jørgenvåg også ble med på eiersiden. Alle seks hadde sitt fulltidsarbeid i de to Red Rock-selskapene, og de delte en felles gründerånd med det som det fører med seg av lange arbeidsdager, lav lønn og ingen økonomisk kompensasjon for tapte kvelder, helger og ferier.

Aksjeselskapet Red Rock AS (heretter Red Rock) ble etablert av de seks i november 2014. Jørgenvåg og Hansen satte som vilkår å eie over halvparten av aksjene i det nye morselskapet. Det de seks partene særlig gikk inn med som egenkapital, var aksjene til de to tidligere selskapene, og egen arbeidsinnsats i årene som hadde vært. All aktivitet/omsetning fortsatte som tidligere i de to datterselskapene. Selskapets virksomhet med hovedkontor i Kristiansand var fokusert på utstyr og løsninger for løfting og håndtering av utstyr i offshorevirksomhet. Alle gründerne eide sine aksjer i heleide holdingselskaper.

Bakgrunn for tvisten

Tvisten startet med en kjøpsavtale inngått i 2017, hvor to grupper av aksjonærer, kjøperne og selgerne, ble enige om et salg av aksjer i Red Rock AS.

Kjøperne, representert av Jørgenvåg Holding AS og VSD Holding AS, skulle kjøpe aksjene fra selgerne, som inkluderte Kardus Holding AS, Vika Digital AS, Morten Rønning Holding AS og Alette Holding AS. Aksjene som skulle overdras utgjorde samlet 45,5 prosent av aksjene i selskapet. Kjøpesummen for aksjene var satt til 40 950 000 kroner.

Økonomiske utfordringer og selgerkreditt

Kjøperne klarte ikke å skaffe den nødvendige finansieringen for å betale kjøpesummen innen den avtalte fristen.

For å løse dette ble partene enige om en selgerkreditt, som i praksis var et lån fra selgerne til kjøperne. Dette betydde at selgerne ga kjøperne tid til å betale, men med en avtalt rente på 4 prosent.

Oppgjørsavtalen og reduksjon av kjøpesummen

I juni 2021, etter flere utsettelser, ble det inngått en ny avtale, kalt oppgjørsavtalen. Denne avtalen reduserte kjøpesummen betydelig, fra 40 950 000 kroner til 12 285 000 kroner.

Kjøperne hadde parallelt med forhandlingene om å redusere kjøpesummen forhandlinger med det amerikanske selskapet Ocean Infinity om at dette selskapet skulle erverve en betydelig eierandel til en mye høyere prising av selskapet enn det som ble lagt til grunn i oppgjørsavtalen.