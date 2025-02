Håndbok for boligutleiere

Kortversjon Artikkelen tar for seg hva utleiere må vurdere ved inngåelse og oppsigelse av leieavtaler, inklusive juridiske feller man bør unngå.

Tidsbestemte kontrakter gir forutsigbarhet, men kan innebære utfordringer hvis de ikke avsluttes korrekt ved leieperiodens utløp.

Ved tidsubestemte leiekontrakter må partene være bevisste på oppsigelsesperioder og formkrav for oppsigelse fra utleiers side.

Utleier må ha saklig grunn for oppsigelse, og må følge lover og begrunnelser for gyldighet.

I tilfeller der leietaker ikke flytter, anbefales det å benytte seg av namsmyndighetene fremfor egenhendig utkastelse. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Sekundærboligene utgjør tradisjonelt størsteparten av leieobjektene på det norske utleiemarkedet. Høye renter har imidlertid gjort privat boligutleie til en mindre lønnsom affære. Mange velger likevel å beholde sekundærboligen sin som en langsiktig investering.

Som utleier er det i et slikt marked desto viktigere å være klar over hvilke juridiske rammer man har å operere innenfor, enten man vurderer å inngå en leieavtale, eller ønsker å skille lag med en leietaker som ikke betaler for seg. Som vi skal se, får flere av valgene som partene gjør ved inngåelsen av leieavtalen, betydning for hvilket spillerom de senere får til å avslutte avtalen.

Tidsbestemte leiekontrakter kan fungere som en felle

Et av de viktigste veivalgene som tas ved inngåelsen av en husleieavtale, er om kontrakten skal løpe for en bestemt tidsperiode eller ikke. Oppsigelsesmulighetene i en leiekontrakt avhenger av hvilken type avtale som er inngått mellom utleier og leietaker.

Tidsbestemte leiekontrakter er gyldige for en spesifisert tidsperiode med en bestemt sluttdato i kontrakten. En slik leiekontrakt er vanligvis ikke gjenstand for oppsigelse før leieperioden er utløpt, men opphører av seg selv ved utløpet av leietiden. Denne typen avtaler gir begge parter god forutsigbarhet med hensyn til varighet og opphør, men mindre fleksibilitet enn alternativet. For utleiers del er det også viktig å være klar over at loven som hovedregel krever at tidsbestemte leieavtaler inngås for perioder på minst tre år. Dette kan fungere som en slags felle for utleieren som i god tro har inngått en tidsbestemt avtale som eksempelvis bare var ment å vare ett år.

Dersom leietakeren ikke flytter etter utløpet av leieperioden, må utleieren huske å sende en skriftlig flytteoppfordring til leietaker innen tre måneder. Glemmer man det, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt, og leietaker får vern mot oppsigelse.

Tidsubestemte kontrakter må sies opp for å avsluttes

Tidsubestemte leiekontrakter har ingen spesifisert sluttdato, men gjelder på ubestemt tid inntil en av partene sier opp. Normalt kan begge parter si opp avtalen når de vil, med en oppsigelsestid på tre måneder. For leie av et enkelt beboelsesrom i en større boenhet er oppsigelsestiden én måned.

Som utleier er det viktig å være klar over at leietaker er vesentlig friere stilt enn utleier ved en oppsigelse. Leietaker trenger for det første ikke å begrunne sin oppsigelse – det holder at denne helt enkelt ikke ønsker å bo i leiligheten lengre. Leietaker trenger heller ikke å forholde seg til noen formkrav, og kan i prinsippet si opp leieforholdet muntlig. Vårt råd er likevel å gjøre det skriftlig, for etterprøvbarhetens skyld.