Fredag gikk New York City til søksmål mot Trump-administrasjonen. Årsaken bak søksmålet skal være at føderale myndigheter har trukket tilbake over 80 millioner dollar i tilskudd, som skulle dekke byens utgifter til innkvartering av migranter.

Midlene ble utbetalt 4. februar, men ble trukket tilbake bare noen dager etter utbetalingen 11. februar. Det skrev Reuters natt til lørdag.

President Donald Trump har tidligere anklaget FEMA (Federal Emergency Management Agency) for å sløse med skattebetalernes penger i delstater styrt av demokratene.

På plattformen X har også Elon Musk hevdet, uten bevis, at hans team for offentlig effektivitet hadde avdekket at 59 millioner dollar av de utbetalte midlene hadde blitt brukt til å innkvartere migranter i luksushoteller, ifølge Reuters.

I søksmålet avviser storbyen anklagene om at de hadde misbrukt midlene og hevder at tilbaketrekkingen undergraver Kongressens bevilgning. Samtidig krever de å få tilbakebetalt midlene, og ber samtidig om et pålegg som hindrer at det samme skjer i fremtiden.

«De 80 millionene som FEMA godkjente, utbetalte og deretter trakk tilbake – etter at byen har brukt over 7 milliarder dollar de siste tre årene – er et minimum av det våre skattebetalere fortjener» sa New Yorks demokratiske borgermester Eric Adams om søksmålet.