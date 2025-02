Stortinget ville ikke straffe korttidsutleiere

Det mest oppsiktsvekkende med Rødts forslag var å bruke straffereaksjoner overfor private utleiere for brudd på §24 og å lete etter flere mulige paragrafer å straffe folk for i eierseksjonsloven. Dette fikk også støtte fra MDG og SV. MDG snakket også om at dette ikke er delingsøkonomi, og vil ha alle turister inn på hoteller, som om alle har råd til det. Det virker som disse partiene ute etter utleiere.

Det ble antatt at korttidsutleie fortrenger langtidsutleie, noe som ikke nødvendigvis er korrekt. Mange Airbnb-utleiere som leier ut i eget hus har aldri vurdert standard husleiekontrakter på minimum ett år, selv om det ville vært skattefritt og fullstendig uregulert.

Også de som leier ut hele leiligheter eller hus foretrekker også ofte korttidsutleie fordi de selv vil ha tilgang i perioder. Dessuten har Airbnb evalueringsordning, eventuell skadeerstatning gjennom AirCover, ryddige kontraktsregler og gir bedre ryggdekning enn standard husleiekontrakter.

Airbnb brukes også for utleie over lengre tid enn én måned, altså langtidsleie. Plattformen brukes av sesongarbeidere, turister og studenter. Det er normalt ikke et problem. Det er imidlertid fortsatt uklart om de blir nødt til å binde utleie til minst tre år, eller fem, som er foreslått i den nye Boligleielova.

Det var et utleieproblem som var adressert i denne stortingsdebatten. Da er det også et problem at hver gang en utleiebolig i Oslo selges, så blir det en utleiebolig mindre i markedet. Under debatten i Stortinget trakk statsråd Kjersti Stenseng (Ap) frem behovet for å kunne kjøpe billige boliger, og pekte på Husbanken. Husbankens høringsuttalelse til den nye Boligleielova var forøvrig oppsiktsvekkende ensidig i leietakers interesse. Det er ikke forenelig med Husbanken rolle.

Liv Nordbye

Leder av Den Norske Vertsforeningen