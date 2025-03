Det er ikke bare i Europa at tvilsomme lasteskip havner i fokus etter kabler er kuttet. Tirsdag arresterte Taiwans kystvakt det kinesiske mannskapet på et lasteskip etter at en undersjøisk kommunikasjonkabel til en av øyas utposter ble kuttet, skriver Bloomberg.

Kystvakten opplyser at de åtte besetningsmedlemmene og det togolesisk-registrerete skipet ble tatt i arrest tirsdag. Hendelsen etterforskes som mulig sabotasje av kabelen som knytter Taiwans hovedøy til den mindre Penghu-øya.

Kystvakten sier i en uttalelse at lasteskipet tidligere hadde vært i nærheten av linjen som er viktig for internettforbindelsen.

Myndighetene i landet har bedt Chunghwa Telecom, som er det største telekomselskapet i Taiwan, om å bruke nærliggende kabler for å sikre at kommunikasjonen med Penghu-øya, som ligger omtrent 50 km vest for Taiwan, forblir åpen.

Ikke første gang

Ifølge Bloomberg er det uvanlig at Taiwan pågriper kinesiske statsborgere i forbindelse med en ødelagt kabel, spesielt med tanke på at det kan utløse ytterligere spenning mellom de to nasjonene.

Det er imidlertid ikke første gang at kabler blir kuttet. I fjor ble et kinesisk-eid lasteskip mistenkt for å ha skadet en undersjøisk kabel nær øyas nordøstlige kyst. Det skjedde like etter at et annet kinesisk skip var mistenkt for å ha vært involvert i å skade datakabler i Østersjøen i november.

Da han ble spurt om kabelen til Penghu ble kuttet på en regelmessig pressebriefing i Beijing, sa en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Lin Jian, at han ikke var kjent med saken.

Integriteten til undersjøiske kabler er blitt et økende sikkerhetsspørsmål for Taiwan, som Kina hevder tilhører dem og har truet med å ta med makt om nødvendig. I 2023 ble telekommunikasjonstjenester i Taiwans Matsu-øyer forstyrret i flere måneder etter at kinesiske fiskebåter kuttet kablene deres, skriver Bloomberg.