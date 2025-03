Listhaug vitnet i retten: Var forberedt på en knyttneve

– De ble mer og mer aggressive på turen. Jeg hadde muligheten åpen for at det kunne komme en knyttneve, sa Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug da hun vitne i Oslo tingrett ifølge Aftenposten.

Listhaug sier at hun prøvde å gå rolig forbi demonstrantene da hun passerte Utenriksdepartementet i Oslo sentrum 13. mars i fjor. Likevel begynte noen av dem å følge etter henne.

– Jeg ønsket ikke noe konfrontasjon og gikk videre, sa Listhaug i dag, snart ett år senere.

– De var mange

Rettssaken mot tre Palestina-demonstranter – tre kvinner i 40-årsalderen – som er tiltalt for forsøk på rettsstridig påvirkning av Frp-leder Sylvi Listhaug i Oslo i fjor, startet mandag. De har alle forklart i retten at de ikke opplevde Listhaug som redd under opptrinnet som nå behandles i retten – snarere tvert imot.

De tre fotfulgte Listhaug da hun skulle gå fra Utenriksdepartementet til Stortinget i mars i fjor. Demonstrantene ropte ukvemsord mot henne og filmet henne. Hele opptrinnet varte i sju minutter.

– De var jo mange. Jeg tenkte at hvis jeg blir angrepet, så er jeg alene her, sa Listhaug i retten.

Nekter skyld

Ifølge tiltalen ropte demonstrantene utsagn som: «Frp hør, barn i Gaza dør», «Blod på hendene, blod på pengene», «Shame on you», «Hvordan er det å vite at barn dør?», «Du jobber for oss, ikke sant?» og «Hører du, eller gir du faen?».

De tre nekter straffskyld.

Listhaug har kalt opplevelsen den verste hun har hatt som politiker. Det var ikke Listhaug eller Frp som anmeldte kvinnene, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Listhaug er dermed ikke fornærmet i saken, men stiller som vitne, ifølge TV 2.

