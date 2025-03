Tidligere fotballstjerne John Arne Riise reagerer kraftig på Lotteritilsynets trusler om dagbøter for brudd på pengespilloven. Riise skal ha fjernet ulovlige innlegg etter å ha blitt varslet, men Lotteritilsynet har likevel vedtatt en forhåndsfastsatt tvangsmulkt på 10.000 kroner pr. dag ved fremtidige brudd, melder VG.

– Jeg er stort sett uenig i det meste de gjør, skriver Riise i en SMS til VG.

Trude Høgseth Felde, juridisk seniorrådgiver i Lotteritilsynet, forklarer at tiltaket er basert på tidligere brudd fra Riise.

– Grunnen til at vi reagerer er at han brutt pengespilloven flere ganger, sier Felde til VG.

Les også Vant 1,36 milliarder – har svidd av over 360 millioner Lottomilliardæren er ikke milliardær lenger. Både familie, naboer og organisasjoner skal ha fått drypp fra Eurojackpot-vinnerens rekordgevinst.

Riise mener Lotteritilsynet prøver å skremme ham og andre i lignende situasjoner.

– De prøver å skremme folk med måten de gjør ting på, og de går så hardt etter meg fordi de vet at mitt navn gir klikk, og de vet jeg har muligheten til å fronte ulike «brands», skriver Riise til VG.

– Det er bra jeg ikke er lettskremt, fortsetter han.



Dette er første gang Lotteritilsynet fatter et slikt vedtak siden den nye pengespilloven kom i 2023. Ifølge Felde er tiltaket ment som et virkemiddel for å hindre nye overtredelser.