Saken oppdateres.



– Det kan jeg bekrefte, sier Andenæs til Aftenposten. Hun vil ikke kommentere saken mer.

Hun vil ikke kommentere saken mer eller si noe om hvorfor Marius Borg Høiby har byttet forsvarer.

Høibys forsvarer har siden august vært Øyvind Bratlien. Han bekrefter også byttet overfor avisa.

– Jeg vil gjerne takke Øyvind Bratlien og kollegene hans for den juridiske bistanden jeg har fått det siste halve året. De har stått ved min side i den vanskeligste perioden i livet mitt. Det vil jeg alltid være takknemlig for, sier Høiby i en uttalelse via Andenæs til TV 2.

Erfaren advokat

Ellen Holager Andenæs har lang fartstid som advokat. Hun var blant annet bistandsadvokat for Tor Mikkel Wara i Bertheussen-saken og tidligere Yara-sjef Thorleif Engers forsvarer i saken om korrupsjon.

Hun har også vært konstituert sjef for Politiets overvåkingstjeneste, som i dag heter Politiets sikkerhetstjeneste.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn har vært etterforsket siden 4. august i fjor, da Høiby ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner.

Omfattende sak

Siden har saken vokst i omfang. Høiby er siktet for to voldtekter, som begge gjelder seksuell omgang uten samleie. Dette erkjenner han ikke straffskyld for. Han etterforskes i tillegg for et annet forhold som gjelder seksuallovbrudd, som politiet ikke har gitt flere detaljer om.

Høiby er også siktet for mishandling i nære relasjoner mot ekskjærestene Juliane Snekkestad og Nora Haukland. Han erkjenner ikke straffskyld for dette.

Han er også siktet for trusler mot en mann i 20-årene. Dette har han erkjent.

Tidligere denne måneden skrev Nettavisen at Øyvind Bratlien har fått utbetalt 353.409 kroner inkludert moms fra Oslo tingrett for arbeidet med saken.

(NTB)