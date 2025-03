Lurt for 300.000 kroner av AI-generert «kjæreste»

Svindlerne brukte programvare med kunstig intelligens til å skape realistiske videoer og bilder av en ung kvinne de kalte «frøken Jiao», melder den kinesiske statskanalen CCTV onsdag.

Mannen overførte 200.000 yuan (300.000 kroner) til svindlernes bankkonto etter at han ble overbevist om at «kjæresten» trengte penger til å starte en forretningsvirksomhet, samt til å betale medisinske utgifter for en slektning. Svindlerne skapte også en falsk ID og medisinske dokumenter for å overbevise mannen.

I CCTV-reportasjen vises det bilder av en kvinne i ulike situasjoner, blant annet mens hun står i en bygate.

Kinesiske myndigheter har økt innsatsen for å slå ned på nettsvindling, som blant annet er blitt utført fra store anlegg i Myanmar, der hundrevis av mennesker jobber for å lure mennesker for penger verden rundt, ikke minst i Kina.

I forrige uke ble hundrevis av kinesere fraktet hjem til Kina etter en større politiaksjon. Mange av dem sier de ble tvunget av menneskehandlere til å utføre nettsvindel.