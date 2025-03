– Fikk godt betalt: – Hvis du har et advokatfirma som ikke bruker veldig mye tid på å gå i retten, som for øvrig er veldig mange firmaer, kan man benytte seg av åpningen som ligger i markedet nå, sier Negota-sjef Pål Are Sund om å bli kjøpt opp. Foto: Iván Kverme