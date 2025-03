– Denne formuesverdien er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. Skattyteren må da klage til Skatteetaten og ikke til kommunen, sier Christophersen.

Store utslag på skatten

Takseringsprosessen er omfattende, og mange kommuner har hatt begrensede ressurser til rådighet. Ofte har eiendomsbesitteren selv oppgitt helt sentrale opplysninger i skjemaer til kommunen. RSM Advokatfirmas erfaring er at svarene ofte ikke er utfyllende nok. Det kan gi store utslag på eiendomsskatteregningen. De mest typiske feilene er rene faktafeil på brukstype, beliggenhet og areal, ifølge advokatene.

– Vår erfaring er at mange forholder seg passive og ikke går gjennom eiendommen. De er for eksempel ikke bevisste på at man kan splitte opp eiendommen i ulike arealtyper. Har man lager tilknyttet en butikk, kan lageret skilles ut. Det samme gjelder kontor. Handel og kontor blir hardt beskattet, mens lager klassifiseres med en langt lavere sats, sier Ferdowsi.

Brockmann Bugge viser også til at oppgitt beliggenhet i form av adresse kan gi store variasjoner.

– Særlig i Oslo kan det være utslagsgivende, sier hun og viser til en nylig rettskraftig dom mellom Oslo kommune og Valkyrien Utvikling, selskapet bak det eksklusive kjøpesenteret Valkyrien Senter øverst på Majorstuen.

Valkyrien Utvikling tapte i Borgarting lagmannsrett, og dommen er ikke blitt anket.

Valkyrien Utvikling mente kjøpesenteret feilaktig var klassifisert i den høyeste eiendomsskatteklassen – brukstypen "handel high street", som omfatter næringseiendommer i de mest eksklusive handlegatene i Oslo – men fikk ikke gehør i retten.

– Valkyrien Senter hadde oppgitt at hovedinngangen lå i en "handel high street"-adresse, men betydelige deler av kjøpesenteret har også adresse i en lavere eiendomsskatteklasse. Til sammenligning er kjøpesenteret Steen & Strøm klassifisert med en lavere sats, selv om også dette senteret har hovedinngangen i et "handel high street"-område. Årsaken antas å være at senteret oppga en adresse som ligger utenfor "handel high street"-området til Oslo kommune, sier Brockmann Bugge.

Christophersen mener at eiendomsbesittere som er bevisste og tar strategiske valg, kommer bedre ut enn de som stoler på kommunen.

– Hadde Valkyrien gjort som Steen & Strøm og adressert hele komplekset til en annen gate, kunne de gjerne fått en lavere takst også, sier Christophersen.

Han opplyser om at andre typiske klagegrunnlag kan være brudd på likhetsprinsippet eller at taksten overstiger objektivisert markedsverdi.

– Disse kan være vanskeligere å få medhold i, men er likevel verdt å undersøke, sier han.

Kort klagefrist

Taksering skjer normalt hvert tiende år for næringseiendommer. Klagefristen er kun seks uker fra skatteseddelen er sendt ut og eiendomskattelistene er offentliggjort. I kommuner som innførte eiendomsskatt for første gang i år, er fristen innen utgangen av juni.

Finner man feil i taksten, er det viktig å være rask, ifølge advokatene.

– For mange vil fristen løpe ut i midten av april, så tiden er knapp, sier Christophersen.

– Det finnes også muligheter for å klage bakover i tid, men den klageadgangen er mer begrenset og ofte forbeholdt grovere feil. Vi ser også at kommunene forholder seg ulikt til klager bakover i tid, sier Ferdowsi.

Oslo kommune innførte eiendomsskatt i 2017, og det kommer derfor en ny eiendomsskatteperiode fra 2027.

– Vi vet fra Valkyrien-saken at Oslo kommune arbeider med helt nye retningslinjer, så vi er spente på hva som kommer da, og om det blir tydeligere og bedre regler så vi får bedre forutsigbarhet og muligheter til å sammenligne takster eiendommer imellom, sier Brockmann Bugge.