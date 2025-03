Anne-Marit Wang og Ida Brabrand har gått fra å stille de tøffe spørsmålene til å måtte gi de presise svarene – i en helt annen bransje.

Begge startet karrieren i mediebransjen, men byttet ut reportasjer og deadlines med juridiske floker for næringslivet. I dag er de to av advokatbransjens mest lovende talenter, ifølge Advokatundersøkelsen – førstnevnte innen teknologi og digitalisering, og sistnevnte innen media, sport og kultur.

Når intervjueren blir intervjuet

– Jeg blir litt nervøs nå, egentlig. Helt svett, innrømmer Wang.

– Heldigvis gjør jeg ikke dette hver dag, sier hun med et smil.

Vanligvis er det hun som leder samtalen – denne gangen er rollene byttet om. Men evnen til å stille de riktige spørsmålene har vist seg å være like verdifull i retten som i journalistikken.

Wang vokste opp i en familie hvor journalistikk var en del av hverdagen – med en far som var redaktør i Dagens Næringsliv og flere andre familiemedlemmer i mediebransjen. Mens resten av familien formidlet nyheter, valgte hun en annen vei og ble første advokat i familien.

Omfattende endringer: – Det er vel rundt 10 lover som trer i kraft bare i år, men i hvert fall 20 til som er rett rundt hjørnet, sier Anne-Marit Wang, partner i Selmer. Foto: Iván Kverme

Brabrand tok en annen rute. Etter å ha studert journalistikk ved Journalisthøgskolen i Oslo og Volda, sjonglerte hun mellom jusstudier og jobb som TV- og radiojournalist i NRK Østlandssendingen. Etter to år der var Braband nyhetsreporter for TVNorge-nyhetene.

– Det å kombinere jusstudiene og jobben som journalist var krevende, men også verdifullt. Jeg kunne lese statsforfatningsrett på formiddagen og dekke et kommunevalg på kvelden. Det var intenst, men utrolig lærerikt, forteller hun.

Både Wang og Brabrand tok med seg journalistiske ferdigheter inn i advokatrollen, men det var ulike erfaringer som fikk dem til å velge jussen.

Veien inn i advokatrollen

Gleden ved argumentasjon var det som lokket Wang over til jussen.

– Å finne det avgjørende argumentet, den vinklingen som overbeviser motparten, er en intellektuell øvelse jeg trives med, sier Wang, som i dag er partner i advokatfirmaet Selmer.

Tidligere har hun blant annet jobbet i Wiersholm og Schjødt, samt som rådgiver i PR-byrået Geelmuyden Kiese.

– Noen saker er opplagte seiere, andre langt mer krevende. Men uansett må du finne det beste argumentet – det som vipper saken i din favør, sier hun.

Brabrand, som i dag er partner i Brækhus Advokatfirma, har spesialisert seg på skjæringspunktet mellom medierett, arbeidsrett og ytringsfrihet.

Hun fikk på sin side et tydelig innblikk i jussens betydning gjennom konkrete opplevelser.

– Jeg dekket en pressekonferanse om nordsjødykkerne, hvor staten hevdet å ha et politisk og moralsk, men ikke juridisk ansvar for skadene dykkerne hadde blitt påført. Å jobbe med menneskerettighetsspørsmål og erstatningsrett på denne måten gjorde et sterkt inntrykk på meg og påvirket mitt karrierevalg, forteller Brabrand.

– Var det da du begynte å se sammenhengen mellom ansvar og rettigheter i praksis?