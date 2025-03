Tilgjengelighetsdirektivet: Norske selskap får utsatt krav

Kortversjon EUs tilgjengelighetsdirektiv har som mål å forbedre tilgjengeligheten av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, og innebærer universell utforming av digitale produkter.

Implementeringen av tilgjengelighetsdirektiver er blitt utsatt på ubestemt tid i Norge på grunn av juridiske og praktiske utfordringer.

For norske virksomheter innen EU-markedet gjelder de opprinnelige fristene for implementering av direktivet fra juni 2025.

Norske bedrifter som kun opererer nasjonalt, trenger foreløpig ikke å foreta seg noe, men bør fortsatt følge eksisterende norsk IKT-regelverk. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Tilgjengelighetsdirektivet stiller krav til økt tilgjengelighet for bruk av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse i den digitale verden. Det vil blant annet påvirke leverandører av operativsystemer, betalingsterminaler, minibanker og andre digitale enheter, og vil også ha følger for hvordan nettsider utformes.

Direktivet er en del av EUs satsing som skal sørge for at alle produkter og tjenester er brukervennlige for alle, inkludert personer med syns-, hørsels- eller bevegelsesutfordringer. Målet er at alle produkter og tjenester som omfattes av direktivet skal være designet slik at de kan brukes av alle. Dette kravet til universell utforming innebærer at tekniske løsninger, fra nettsider til selvbetjeningskiosker, må være tilgjengelige og navigerbare uten unødvendige hinder.

I tillegg til å bidra til å forbedre brukeropplevelsen for personer med funksjonsnedsettelser, mener man at implementering av direktivet vil forbedre kvaliteten og brukervennligheten av produkter og digitale plattformer for alle brukere.

Norsk forsinkelse

Implementeringen i Norge har møtt flere hindre. En årsak er usikkerhet om direktivet skal tolkes som et totalharmoniseringsdirektiv eller et minimumsdirektiv.

Ved et totalharmoniseringsdirektiv kreves det at alle medlemsstatene innenfor EU implementerer direktivet slik det er presisert, uten avvik. Dette skal sikre lik praksis over landegrensene og skape et enhetlig marked, men vil også bety at hverken strengere eller svakere nasjonale regler vil være tillatt.

Et minimumsdirektiv, derimot, setter en minimumsstandard som alle medlemsstatene må følge.Men landene har mulighet til å innføre strengere nasjonale regelverk om de ønsker. Dette gir noe fleksibilitet til landene til å tilpasse direktivets bestemmelser til nasjonale forhold og potensielt gå lengre i å fremme direktivets formål.