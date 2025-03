Kapital har gjennom en serie artikler beskrevet hvordan forretningsmannen Erlend Follegg og hans konsern Gondolin har fått en rekke kreditorer og andre på nakken, blant annet etter feil, forsinkelser og brutte løfter knyttet til hytteprosjektet Hallingskarvet Fjellgrend i Hol kommune (se faktaboks lengre ned i saken).

Follegg og Gondolin har imidlertid ikke operert uten hjelpere. En av de mest sentrale skikkelsene i kulissene har vært advokat Jan Ivar Brataas, som blant annet har fungert som oppgjørsadvokat for Follegg og representert ham og selskapet i flere andre sammenhenger.

Brataas utgjør halvparten av firmaet Advokatene på Nordstrand, et relativt lite firma beliggende i den gule stasjonsbygningen på Nordstrand stasjon. Han har også vært involvert i ulike, mer eller mindre vellykkede, fritidsutbyggingsprosjekter rundt om i landet, inkludert Hallingskarvet. Nå får Kapital opplyst at advokaten kreves for et millionbeløp av en av de involverte.

– Vesentlig mislighold

Kravet er tilknyttet Hallingskarvet-utbyggingen, hvor utbyggerne har hatt en avtale med grunneierne i området om salg av hyttetomter. Brataas har vært med fra starten. Da Gondolin inngikk avtale om kjøp av Hallingskarvet Fjellgrend i 2019, var det nettopp Brataas som var selger, sammen med to andre aktører. Advokaten har tidligere sittet i 13 år som styremedlem og administrerende direktør i Hallingskarvet Fjellgrend. Siden har han jobbet sammen med Gondolin-systemet i ulike roller.

Utbyggingstrøbbel: Erlend Follegg står bak utviklingen av Hallingskarvet Fjellgrend, som ikke har gått på skinner. Foto: Iván Kverme

Utviklingen etter oppkjøpet har imidlertid ikke gått som planlagt. Blant annet har det oppstått en rekke problemer knyttet til manglende utbygging av infrastruktur, etterfulgt av flere konkurs- og tvangssalgsprosesser. Kapital er kjent med at grunneierne i Hallingskarvet mener at kontrakten er brutt. Advokat Wilhelm Hopen i Advokatfirmaet Tallhaug, som representerer grunneierne, forteller at det arbeides med å komme seg ut av den.

– Jeg har ikke noe mer å si enn at prosessen med å følge opp det vesentlige misligholdet av avtalen er i gang. Det er sendt varsel om heving, sier Hopen til Kapital, og bekrefter videre:

– I tillegg er det rettet et krav mot advokat Jan Ivar Brataas, som har fungert som oppgjørsmegler, på vegne av én av grunneierne. Kravet er i størrelsesorden ti millioner kroner.

Generelt kan advokater ha erstatningsansvar dersom de ikke opptrer på en faglig forsvarlig måte og i tråd med reglene for god advokatskikk. Detaljene i kravet mot Brataas er ikke kjent, og Kapital vet dermed heller ikke nøyaktig hvilke punkter i regelverket han anklages for å ha forbrutt seg mot.

Involvert i pengejakt

I rollen som oppgjørsadvokat må Brataas antas å blant annet ha håndtert inn- og utbetaling av kjøpesummen for hyttetomtene. Kapital har tidligere fått opplyst at Brataas skulle holde tilbake midler øremerket infrastruktur, hvilket advokaten selv avviser at var tilfellet (se kommentarer lenger nede i saken).

I Hallingskarvet har han i tillegg stått som hjemmelshaver for flere av tomtene og skal ha vært involvert i prosessen knyttet til den manglende infrastrukturen.

Det er på det rene at Brataas etter hvert også har fått langt flere oppgaver for Erlend Follegg og Gondolin, utover Hallingskarvet. På et tidspunkt ser Brataas ut til å ha erstattet Egil Lagem og Per Storberget, som på ulike tidspunkt har mistet sine bevillinger, som en av Folleggs foretrukne juridiske forbindelser. Deretter har Brataas blant annet representert Gondolin som advokat, ført klientkonto for selskapet og vært involvert i konsernets stadige jakt på mer penger.