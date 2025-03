Det er i hvert fall naturlig å tenke seg at det vil være konsekvensen dersom lagmannsretten ender opp med å stadfeste en dom som falt i Oslo tingrett tidligere i år.

Her ble det behandlet et krav fra foretaket Statstilsattes Hus (SH), som eier, drifter og leier ut en næringseiendom i Møllergata 10. Adressen ligger akkurat innenfor sikkerhetssonen rundt det nye regjeringskvartalet, noe som medfører at eiendommens innkjøring vil bli avskåret av såkalte kjøretøysikringer, bestående av steinpilarer og nedfellbare pullerter i veien.

I praksis vil dette gjøre det vanskelig å kjøre til og fra eiendommen. Flere tilhørende parkeringsplasser vil kunne miste verdi, og i tillegg vil det bli mer tungvint med vare- og tjenesteleveranser. For varetransport og håndverkerbiler er det skissert, men ikke ferdigstilt, et sikkerhetsopplegg der en av løsningene er at slike først må innom et senter på Mastemyr i Nordre Follo for kontroll og plombering.

Millionbeløp

Statstilsattes Hus tok ut stevning mot staten i fjor vår, med krav om retting i form av flytting av kjøretøysikringen, subsidiært at brukere og besøkende skulle få fri tilgang med kjøretøy gjennom de ytre kjøretøyssperrene. Atter subsidiært ble det fremmet krav om erstatning.

Staten, på sin side, avviste alle kravene.

Tingretten kom frem til at Statstilsattes Hus ikke kunne kreve retting, men hadde krav på økonomisk kompensasjon.

“Retten finner at det foreligger et vesentlig inngrep i SHs eiendomsrett, som det ut fra en helhetsvurdering fremstår som sterkt urimelig at skal tåles uten å bli kompensert med erstatning”, heter det i dommen.