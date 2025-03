Antall bedragerimeldinger har økt kraftig det siste året, og politiet oppfordrer folk til å melde fra – til tross for at mange saker blir henlagt.

Fra 2023 til 2024 steg antall bedragerimeldinger fra 26.000 til nesten 30.000, viser ferske tall fra Økokrim. Digitale svindlere opererer stadig mer avansert, noe som gjør det utfordrende å etterforske sakene. Likevel mener Økokrim at anmeldelser er avgjørende for å avsløre mønstre og bakmenn.

– Politiet tar opp igjen saker, dersom vi avdekker mønstre og bakmenn. Vi har stor forståelse for at det kan være tungt å anmelde en svindelsak dersom den blir henlagt etter kort tid. Men vi jobber nå på en ny måte med disse sakene, sier fungerende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli.

Politiet satser på nye metoder

Den nyetablerte bedragerienheten i Økokrim analyserer saker på tvers av politidistriktene for å avdekke bakmenn. Ifølge Svae-Grotli har dette allerede gitt resultater, blant annet i samarbeid med telebransjen for å stoppe svindeltelefoner før de når potensielle ofre.

Antall anmeldte økonomiske lovbrudd økte fra 30.680 i 2023 til om lag 34.400 i 2024, en økning på 12 prosent. Det skyldes først og fremst veksten i antall bedragerianmeldelser, som økte med 13,5 prosent.

En stor del av meldingene om bedrageri gjelder digital svindel. Ofrene blir for eksempel lurt til å overføre penger fra nettbanken, klikke på lenker eller gi fra seg BankID.

De tre bedragerikategoriene politiet så mest av i 2024, var annonsebedrageri, hvor du betaler for et produkt du ikke får, SMS-svindel eller phishing og investeringsbedrageri, hvor du blir lurt til å tro at du investerer i noe ekte.

Nordmenn mistet 251 mill.

Selv om mange småsaker blir henlagt, er summene svindlerne får ut, store. Spesielt investeringsbedrageri, ofte knyttet til falske kryptovalutainvesteringer, har ført til store tap. I 2024 mistet nordmenn 251 millioner kroner på slik svindel – en økning på 41 prosent fra året før.

Den største økningen i antall saker er likevel de med «mindre» tapsbeløp, under 200.000 kroner. Dette er ofte massebedrageri utført av profesjonelle, kriminelle nettverk som spesialiserer seg på svindel. Derfor er det også vanskelig å etterforske slike saker individuelt.

– Mange av bedragerne opererer fra utlandet, hvor de sender ut masse-SMS til tusenvis av mennesker samtidig. Derfor er det avgjørende at vi fokuserer på å avsløre og stoppe bakmennene, sier Svae-Grotli.

For å forenkle anmeldelsesprosessen jobber politiet med en digital løsning for å rapportere bedragerisaker.

– Politiet må være datadrevet, spesielt når kriminaliteten ikke kjenner noen grenser og er digital, sier Svae-Grotli.