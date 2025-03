Har du formue i utlandet?

Kortversjon Skatteetaten sender snart ut den forhåndsutfylte skattemeldingen, som ofte mangler informasjon om inntekt og formue i utlandet.

Mange glemmer å rapportere utenlandsk inntekt og formue, eller er uvitende om skatteavtaler som kan redusere skattleggingen.

Norges skattesystem bygger på globalskatteprinsippet, som krever at all global inntekt og formue oppgis i skattemeldingen.

Skatteavtaler, som ofte er ukjente for mange, kan motvirke dobbeltbeskatning ved å gi skattyter fradrag for utenlandsk betalt skatt.

Spesifikke skatteavtaler, som den med USA, kan gi ekstra utfordringer, særlig for amerikanske statsborgere bosatt i Norge. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Den forhåndsutfylte skattemeldingen er et forslag fra Skatteetaten som er basert på tidligere innberettede opplysninger og opplysninger fra tredjeparter. Den inneholder ofte ikke informasjon om inntekt og formue i utlandet, og det er flere som glemmer å oppgi denne. Det er også mange som ikke er klar over at det eksisterer skatteavtaler som kan redusere skattleggingen av inntekter og formue i utlandet.

Globalskatteprinsippet

Skattleggingen i Norge bygger på globalskatteprinsippet. Dette innebærer at skattyter som er bosatt i Norge i utgangspunktet er skattepliktig til Norge for all inntekt og formue i Norge og i utlandet. Skattyter er derfor pliktig til å oppgi sin globale inntekt og formue i skattemeldingen.

Selv om all inntekt og formue i utlandet skal oppgis i skattemeldingen, er det imidlertid ikke nødvendigvis slik at skattyter faktisk må betale skatt til Norge av inntekten fra eller formuen i utlandet. Norge har inngått skatteavtaler med mange land, som alle har til formål å motvirke at inntekt og formue skattlegges i begge statene, såkalt dobbeltbeskatning. Vi ser imidlertid at flere skattytere ikke er klar over at de kan få skatteavtalebeskyttelse, og i andre tilfeller kan skatteavtalens tolkes feil.

Unngå dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning innebærer at en inntekt skattlegges både i Norge og et annet land. Dette kan avhjelpes gjennom ulike metoder regulert i skatteavtale mellom landene. Den vanligste er kreditmetoden som innebærer at en person bosatt i Norge krever fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet. Dette er en skatteposisjon som ikke fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, og det er derfor viktig at skattyter selv krever slikt kreditfradrag.

Dersom kreditfradraget ikke kan utnyttes fullt ut i norsk skatt, kan skatteposisjonen fremføres til senere år. Fremført kreditfradrag er en skatteposisjon som kan være med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, men dette må skattyter sjekke.