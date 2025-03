Sony er et av verdens mektigste underholdningsselskaper og de ulike plateselskapene konsernet eier har artister som Adele, Pitbull, Myles Smith, Robbie Williams, Pink, Alice Cooper, Barbra Streisand, One Directions og en drøss flere i stallen.

I Norge representerer Sony Music artister som Bjørn Eidsvåg, Maria Mena, Staysman, Ina Wroldsen, Kygo og Bernhoft.

Raser over AI-forslag

Rob Stringer, som har ledet Sony siden 2017, tar nå bladet fra munnen og advarer mot et nytt britisk forslag som vil gjøre det enklere for verdens teknologiselskap å lære opp AI-modeller til å skape kunstig musikk.

For å få til det, må kraftige datamaskiner analysere allerede eksisterende musikk. Den musikken eier Sony, deres artister og låtskrivere og andre plateselskap.

Datagigantene kan ikke bare gyve løs på musikken som allerede eksisterer, fordi den er beskyttet av opphavsretten. Gjør de det, kan tech-bransjen bli saksøkt.

Flere slike søksmål verserer nå for rettsapparatet i ulike land etter at aviser har blitt kopiert for å lære AI-modeller å formulere tekster som mennesker typisk ville skrevet.

Må reservere seg

For å omgå problemet med å spørre først om lov, planlegger nå den britiske regjeringen å legge frem et lovforslag som gir tech-bransjen et unntak fra opphavsrettslovgivningen.

Går forslaget igjennom må artister og plateselskap aktivt reservere seg mot at deres musikk blir analysert og kopiert ved å merke hver enkelt utgivelse at den ikke kan kopieres.

Sony-sjefen sier ifølge The Times at forslaget fra britiske politikere er korttenkt, illusorisk og ubrukelig, og hevder man ved å innføre en slik lov aksepterer tyveri av andres eiendom.

– Ville myndighetene kreve at huseiere merker alle eiendelene sine for å være beskyttet mot innbrudd?, spør Stringer.



Milliardverdier i spill

The Times skriver at Sony Music har investert over én milliard pund i Storbritannia de siste ti årene for å utvikle artister, og promotere og markedsføre dem nasjonalt og internasjonalt.

Sony-sjefen advarer ifølge The Times at plateselskapets investeringer i Storbritannia kan bli redusert dersom forslaget vedtas.

Musikkindustrien tilfører den britiske økonomien en verdiskapning på 7,6 milliarder pund årlig.

Også artister som Elton John og Paul McCartney har advart mot forslaget til myndighetene. De frykter at forslaget vil føre til at musikk i fremtiden skapes av datamaskiner og ikke mennesker, noe kun teknologiselskapene vil tjene på siden ingen eier opphavsretten til musikken.