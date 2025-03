72-åring tiltalt for lånebedragerier

Politiadvokat Eli-Christine Paulsen i Sør-Øst politidistrikt har tiltalt en 72 år gammel mann for lånebedragerier mot fem menn.

En av dem, en 75-åring fra Buskerud, skal ha lånt ut totalt 6 millioner kroner til tiltalte mellom 2012 og 2018.

Ifølge tiltalen skal 75-åringen ha fått opplyst at pengene skulle tilbakebetales innen en fastsatt frist, men det skal ikke ha skjedd. Påtalemyndigheten mener 72-åringen aldri hadde til hensikt å overholde løftene sine.

75-åringen er påført et betydelig økonomisk tap som følge av saken, og politiadvokat Paulsen mener forholdet er grovt fordi det er begått flere ganger over lang tid.

Fem menn fornærmet

Påtalemyndigheten har samme vurdering om et annet låneforhold. En mann skal ha lånt tiltalte totalt to millioner kroner over en periode på nær 11 år. Låneformålene skal også i denne saken ha vært fiktive,

De siste tre angivelige lånebedrageriene gjelder mindre beløp.

En mann skal i løpet av en periode på fire år ha lånt 72-åringen 592.000 kroner. En annen lånte ham 113.000 kroner fra sommeren til høsten 2022, mens den siste fornærmede lånte tiltalte 3.500 kroner i april i fjor.

Rettssak i mars

Grove bedragerier kan straffes med fengsel i inntil seks år, men forholdene i denne saken taler ikke for å legge ned påstand om lovens maksimumsstraff.

Tiltalte kan bli dømt til å betale erstatning til de fornærmede, men det er uklart om han har verdier av noe slag.

Saken skal gå for Buskerud tingrett i Drammen fra 31. mars og der er satt av fem dager til hovedforhandlingen. Det er uklart hvordan tiltalte forholder seg til anklagene.