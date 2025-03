For å sikre seg ved kjøp av patenter, bør potensielle kjøpere gjennomføre en grundig undersøkelse av patentenes gyldighet, omfang og eventuelle eksisterende lisensavtaler (Due Diligence). Her må advokater med spesialisering i immaterielle rettigheter foreta en juridisk gjennomgang, inkludert en vurdering av «freedom to operate» (FTO) for å sikre at kjøperen kan utvikle, produsere og markedsføre produkter uten å krenke tredjeparts immaterielle rettigheter.

En patentportefølje er ikke en løsøregjenstand som bør omsettes på vårens loppemarked!

Et minimum å forvente er at kjøper vil få tilgang til opplysninger for å kunne foreta en analyse og vurdering av den kommersielle verdien, blant annet ut fra en juridisk vinkling om det er noe som kan stoppe en potensiell kjøper fra å utnytte patentene dersom de erverves. Arbeidstakerrettigheter (lov om arbeidstakers rettigheter til oppfinnelser) kan effektivt stoppe kommersiell utnyttelse av patenter, så alarmklokkene bør gå!

Kun gjennom en kontrakt som spesifiserer vilkårene for overdragelsen, vil senere registrering av overdragelsen kunne skje i jurisdiksjoner utenfor Norge. Å sørge for at eierskiftet blir registrert i relevante patentregistre er en plikt som følger av patentlovgivningen.

Det kan også foreligge kontrakter som gir tredjeparter interesser i patentene og som kan påvirke den eventuelle fremtidige utnyttelse. Dette bør gjennomgås av spesialister i immaterialrett.

Potensielle interessenter bør være særdeles forsiktige med å engasjere seg i en slik transaksjon, da den bærer preg av manglende profesjonalitet og kan medføre betydelig juridisk og økonomisk risiko.

Jeg kritiserer også Innovasjon Norge, som ifølge Finansavisen er den som har overlatt CrayoNano-patentene til auksjonsplattformen. Denne handlingsmåten setter en farlig presedens for fremtidige salg av immaterielle rettigheter på auksjoner. Innovasjon Norge bør revurdere sin tilnærming til salg av patenter og immaterielle rettigheter, og sikre at slike transaksjoner håndteres med den profesjonalitet og grundighet som kreves for å beskytte både innovatører og investorer.

Lill Grimstad

Partner og faggruppeleder for personvern og immaterialrett i DLA Piper