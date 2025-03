CrayoNano-patenter: Auksjon er trolig beste løsning

Det at patentrettigheter selges på auksjon er ikke noe nytt, og vi har hatt egne bestemmelser om salg av immaterialrettigheter ved auksjon i tvangsfullbyrdelsesloven i en årrekke. Det er gjerne slik man selger formuesgoder det er vanskelig å verdivurdere, når man vil ha høyest mulig salgssum og samtidig ønsker en rask og effektiv prosess.

I en kommentar i Finansavisen skriver DLA Piper-advokat Lill Grimstad at patentporteføljen «har i seg selv åpenbare kommersielle verdier». Som støtte for dette ble det vist til at de tidligere var bokført til en verdi av 77 millioner kroner. Tidligere bokførte verdi gir neppe en god pekepinn for patentenes salgsverdi i dag.

Hadde det vært mer innbringende måter å selge patentrettighetene på, ville det mer innbringende alternativet blitt valgt

Det som kjennetegner patentrettigheter som formuesgode, er at det er vanskelig å si noe sikkert om markedsverdien. Hvis tidligere bokførte verdi bygger på en antagelse om markedsverdi, og ikke utelukkende på utviklingskostnaden, jf. forsiktighetsprinsippet, vil dette uansett bare gi et øyeblikksbilde.

Når patentene nå skal selges til en tredjepart, må selger forholde seg til markedsverdien per nå.

Les også Konkurs-patenter på tvangsauksjon: – Det er helt ekstremt uvanlig Crayonano gikk konkurs i januar. Nå selges patenter bokført til 77 millioner på auksjon for en brøkdel.

Et raskt søk i Løsøreregisteret avdekker at også en større norsk bank har pant i det samme driftstilbehøret som patentene er en del av. Innovasjon Norge og banken har et felles ønske om å selge patentrettighetene for så høy pris som mulig. Hadde det vært mer innbringende måter å selge patentrettighetene på, ville det mer innbringende alternativet blitt valgt. Med det er det ingen grunn til å tro at Innovasjon Norge og banken ikke ivaretar interessene til kreditorene gjennom salg på auksjon, slik Grimstad frykter. Det er jo nettopp Innovasjon Norge og banken som er kreditorene her.

Grimstad etterlyser også grundige vurderinger av gyldighet, overdragelsesprosedyrer og hvilket handlingsrom og kommersielle verdier patentene representerer, før patentene overdras. Gode undersøkelser er viktig fra et kjøperperspektiv, men det er ikke rimelig å kreve at dette er noe banken og Innovasjon Norge skal stå for. Med god hjelp av bostyrer kan forholdene legges til rette for en god due diligence hos kjøperne, også ved salgsformen auksjon.

Les også – Jeg var en tulling som hørte på de gutta Gaute Eie satset 3 millioner av egne penger på Rune Rinnans CrayoNano. – Jeg investerer ikke neste gang han kommer med et case, sier aksjeveteranen.

I den norske patentloven har vi i tillegg fått regler som innebærer at tredjepersoner med panterett og lisensrett i patentrettighetene må registrere rettsstiftelsen i aktuelle registre. Dette gir kjøper trygghet, ved å enkelt kunne avdekke hvilke registrerbare heftelser som følger de norske patentrettighetene. Konsekvensen av manglende registrering er at konkursboet, eller konkursboets rettsetterfølgere, ikke trenger å respektere heftelsene (ekstinksjon).

Undertegnede har ikke mye kunnskap om loppemarkeder, men vi tviler på at det kan settes likhetstegn mellom «vårens loppemarked» og auksjonen som nå finner sted, slik Grimstad synes å gjøre. Det loppemarked og auksjonen trolig har til felles, er at en kjøper med god innsikt, eller en kjøper som bruker rådgivere med slik innsikt, kan gjøre gode kjøp.

Andreas Sætre Hanssen

Advokat i Equip