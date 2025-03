Mens Greenpeace og Natur og Ungdom fikk medhold i tingretten, gikk det motsatt vei da Borgarting lagmannsrett behandlet statens anke i fjor høst. Tirsdag skal landets øverste domstol ta stilling til hva som er riktig framgangsmåte.

Spørsmålet dreier seg om tillatelsene til å drive oljeutvinning på de tre feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving var riktige, og om domstolen kunne avsi en såkalt midlertidig forføyning til alle spørsmål var avklart. Formålet var å hindre utslipp av klimagasser og CO2 og dermed akselerere global oppvarming.

Oslo tingrett slo fast at alle tre tillatelsene er ugyldige, og at ingen petroleumsproduksjon kunne starte. Staten ved Energidepartementet anket beslutningen umiddelbart til lagmannsretten. Der led miljøorganisasjonene nederlag. Borgarting lagmannsrett mente den rett og slett ikke var i stand til å prøve spørsmålet eller etterkomme kravene som var stilt, og pekte mot politikerne i Stortinget.

– Lagmannsrettens konklusjon er at skranker som gjelder for domstolenes prøvelsesrett og demokratihensyn tilsier at forføyning ikke kan besluttes, heter det i kjennelsen som kom 14. oktober i fjor.

– Misforsto

– Lagmannsretten har misforstått denne dommen og trekker gale slutninger fra den, skriver saksøkernes prosessfullmektig, advokat Jenny Sandvig i sitt sluttinnlegg til Høyesterett.

Advokaten møte tirsdag sin tidligere arbeidsgiver, Regjeringsadvokaten, i retten.

Sandvig mener lagmannsretten både misforsto og brukte lover i strid med tvistelovens bestemmelser da de kom til motsatt resultat og opphevet det midlertidige forbudet mot å starte olje- eller gassutvinning på de tre feltene.

– Lagmannsrettens kjennelse er ikke beheftet med saksbehandlingsfeil, slår derimot advokat Omar Saleem Rathore hos Regjeringsadvokaten tilbake i sitt sluttinnlegg.

Skarp tone

I sluttinnlegget viser Rathore også til at operatørene ved alle de tre feltene har levert ny og utfyllende informasjon til Energidepartementet. Den 28. august i fjor, etter å ha fått supplerende utredninger for utslippene fra Tyrving og Yggdrasil, avgjorde departementet at det ikke var grunnlag å endre den godkjente planen for utbygging og drift (PUD).

– I etterkant av lagmannsrettens behandling har operatøren for Breidablikk gjort det samme, og departementet besluttet 20. desember 2024 at heller ikke godkjenningen for Breidablikk skulle omgjøres, skriver regjeringsadvokaten.

Selv om det er profesjonelle aktører som barker sammen i Høyesterett er likevel tonen ganske skarp. Advokat Sandvig, som altså representerer miljøbevegelsen, kommer med utilslørt kritikk av både staten og domstolene. Mens søksmålet har ventet på behandling i Høyesterett, har nemlig operatørene på Breidablikk og Tyrving, Equinor og Aker BP, fått starte produksjon.

– Når Tyrving og Breidablikk likevel produserer i dag, er det fordi staten har trenert rettsprosessen og samtidig tillatt fremskyndet oppstart med om lag et halvt år, skriver Sandvig og mener motpartene uthuler systemene som skal ivareta saksøkerens interesser.