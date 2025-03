En jury i Los Angeles har tilkjent 50 millioner dollar – tilsvarende 527 millioner kroner – i erstatning til Michael Garcia, en 30 år gammel mann som jobbet som leveringsbud og ble alvorlig brannskadet da en kopp varm te veltet i fanget hans ved en Starbucks drive-through i 2020. Det fremgår av rettsdokumenter gjengitt av singaporske The Straits Times.

Hendelsen skjedde i februar 2020, da Garcia som 25-åring hentet tre store kopper te på oppdrag for leveringstjenesten Postmates. Ifølge søksmålet skal en barista ha unnlatt å feste det ene lokket korrekt, og senere veltet koppen og sølte kokvarm te i skrittet til Starbucks-budet.

«Juryens kjennelse er et viktig skritt for å holde Starbucks ansvarlig for grov forsømmelse av kundesikkerhet», uttalte Garcias advokat Nick Rowley.

Les også Lanserer anti-woke fond: – Slutt med det tullet Tidlig neste år lanseres S&P Meritocracy ETF-en. Strategien er å unngå selskaper som har woke-ansettelsesprosesser.

Starbucks: – Urimelig høyt

Søksmålet hevdet at baristaen som sto i vinduet «uaktsomt unnlot å feste» en av de varme drikkene skikkelig i drikkeholderen, noe som førte til at koppen falt ut og sølte i fanget på Garcia.

Videoopptak viser at Garcia var i intense smerter, og han fikk tredjegradsforbrenninger på penis, lyske og lår. Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, hvor han blant annet måtte gjennomgå hudtransplantasjoner.

«Han har levd i fem år med vansiring, smerter, nedsatt funksjon og psykiske plager som følge av skadene», sa advokatene til Garcia.

Starbucks uttrykker sympati med Garcia, men varsler at det vil anke dommen.

«Vi er uenige i juryens beslutning om at vi er ansvarlige for hendelsen, og mener erstatningsbeløpet er urimelig høyt», uttalte Starbucks' kommunikasjonssjef Jaci Anderson.