Folk som tilrettelegger investeringsprodukter og driver med rådgivning mot uprofesjonelle aktører, kan puste lettet ut etter en nylig dom i Borgarting lagmannsrett. Saken dreier seg om det svenske konsernet Jool, som i 2018 hentet inn 200 millioner kroner til prosjektet Trinitas gjennom obligasjonslån. Prosjektet viste seg å være et regelrett eiendomsbedrageri.

Blant dem som var blitt skadelidende, var 30 norske aktører, og disse gikk senere til søksmål mot Jool. Saksøkerne vant en knusende dom i Oslo tingrett i fjor, men i begynnelsen av mars tok Borgarting lagmannsrett en helt annen tilnærming.

– Ikke krav til undersøkelser

Tingretten kom til at Jool, via sitt norske datterselskap Havnegaten Invest (tidligere Jool Markets), hadde opptrådt uaktsomt og gav saksøkerne villedende informasjon da de hentet inn pengene til Trinitas.

Alle er i dag enige om at Trinitas var svindel. I 2020 erklærte bakmannen, Thomas Lakhall, seg skyldig på over 20 tiltalepunkter i svensk rett. Det dreide seg om grovt bedrageri, svindel, brudd på bokføringsloven og skatteunndragelse. Lakhall ble dømt til syv års fengsel, og dommen ble en betydelig seier for svenske Ekobrottsmyndigheten.

Poenget i denne saken er hvilket ansvar Jool, som tilrettelegger, hadde for å ettergå informasjonen de videreformidlet til investorene. Svært lite, ifølge dommen.

"Lagmannsretten bemerker at det at det ikke er vanlig å undersøke ektheten av dokumenter, må antas å ha sammenheng med at det svært sjelden vil forekomme at slike dokumenter er forfalsket eller at det bevisst er gitt uriktige opplysninger fra utstederen. Dette vil jo forutsette at personer knyttet til utstederen har begått lovbrudd, noe som – slik saken her viser – kan være svært alvorlige straffbare handlinger. Det er ikke unaturlig at bransjepraksis ikke tar høyde for slike svært sjelden forekommende hendelser."

Sentralt i saken er hvilket informasjonsansvar Jool hadde overfor investorene, og det handler om hvordan man tolker verdipapirhandellovens paragraf 10-11 om særskilte krav for uavhengig investeringsrådgivning. Lagmannsretten fant at loven ikke innebærer noe krav om at tilrettelegger må undersøke om dokumentene de har fått, er ekte.

"Etter lagmannsrettens syn kan dette ikke forstås som et krav om å undersøke ektheten av dokumenter kun fordi man har å gjøre med unoterte foretaksobligasjoner eller fordi investorene ikke er profesjonelle."

Anker til Høyesterett

– Våre klienter er skuffet og mildt sagt overrasket over lagmannsrettens dom, skriver saksøkernes advokat, Morten Grønvigh i Advokatfirmaet Grønvigh, Tjersland & Indrevær DA, i en melding.

Grønvigh mener lagmannsretten her skaper en farlig presedens: