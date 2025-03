Med auksjon når vi kjøperne

Vi viser til Finansavisens artikkel om salget av CrayoNano-patentene 11. mars , og et innlegg fra Lill Grimstad i DLA Piper, der det fremsettes noen påstander som fortjener oppklaring.

Grimstad stiller spørsmål ved salgsprosessen vi har valgt. Innovasjon Norge har jevnlig saker der vi må realisere våre pantesikkerheter for å begrense tapet konkurser påfører oss. Vi er opptatt av transparente salgsprosesser, hvor alle som måtte være interessert får anledning til å by. Det sikrer at aktiva realiseres til høyest mulig pris. Bjarøy AS bistår oss ofte med dette.

Salgskanalen Auksjonen.no er velegnet til å skape oppmerksomhet hos potensielle interessenter som man ikke når på andre måter, men denne salgskanalen er en mindre del av arbeidet. Vi og våre partnere gjør et betydelig og grundig salgsarbeid for å oppnå høyest mulig salgspris og en fornøyd kjøper.

Grimstad hevder at CrayoNano-patentene «i seg selv har åpenbare kommersielle verdier». Uten å kommentere denne påstanden direkte, kan vi på generelt grunnlag si at vår erfaring er at verdien av immaterielle rettigheter ved konkurs som regel er betydelig lavere enn bokført verdi. Dette gjelder i høy grad for patenter. Potensielle kjøpere vet at det er kapitalkrevende å videreføre og ferdigstille ny teknologi, og at veien frem til lønnsom drift er lang, kostbar og med betydelig risiko. Dette gjenspeiles i betalingsviljen.

Det er, med andre ord, stor forskjell på å selge immaterielle rettigheter i lønnsomme selskaper og ved konkurs.

Leela Borring Låstad

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge