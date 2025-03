Svensk TV4: – Lundin Oil kjente til trusler mot vitner

Avsløringene som TV4s Kalla fakta har kommet med denne uken, går også ut på at flere av vitnene skal ha blitt rammet av mystiske dødsfall.

Torsdag melder TV4 at ledelsen i oljeselskapet har hatt kjennskap til at aktoratets vitner ble truet, men at de likevel fortsatte arbeidet med å kartlegge og identifisere dem. Opplysningene er basert på en lekkasje av selskapets interndokumenter.

I flere år har selskapet hatt to konsulenter på plass i Sudan og Sør-Sudan for å identifisere vitnene. Det finnes imidlertid ingen bevis for at selskapet har gitt noen i oppdrag å true eller bruke vold mot dem.

Tusenvis drept

Rettssaken som har pågått i Stockholms tingrett siden september 2023, er en av Sveriges største noensinne. Målet er å avdekke om to tidligere sjefer, oljemilliardæren Ian Lundin og Alex Schneiter, har medvirket til folkerettsbrudd. Begge nekter all skyld.

Anklagene kobles til at tusenvis av lokale innbyggere ble fordrevet av den sudanske regjeringshæren og militsgrupper i forbindelse med selskapets virksomhet sør i Sudan fra 1997 til 2003.

Det er anslått at rundt 12.000 mennesker ble drept i løpet av tiden Lundin drev virksomhet i området. Tallene er blant annet hentet fra European Coalition for Oil in Sudan, ECOS.

Lever i frykt

Flere personer har fortalt TV4 om mystiske dødsfall og en voldtekt, som de kobler til at vitnene nektet å bytte side.

I alt dreier det seg om nærmere 400 hendelser mellom 2014 og 2024, hvorav seks handler om antatte drap. Blant dem som er blitt truet, er en navngitt tidligere barnesoldat, som sier han er redd for å bli knivstukket eller skutt.

Representanter for Lundin Oil, som i dag heter Orrön energi, har ikke villet stille til intervju. I et skriftlig svar til TV4 skriver selskapets kommunikasjonssjef at man «bestemt og kategorisk» avviser alle anklagene.