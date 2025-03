– Retten bemerker at det ikke er tvilsomt at inntekter fra salg av pornografisk innhold på OnlyFans er skattepliktig inntekt, skriver Buskerud tingrett i dommen mot den 33 år gamle kvinnen.

Den slår fast at hun burde ha betalt over 1 million kroner i skatt av pengene.

Over tre år tjente kvinnen over 2,7 millioner kroner på internettplattformen OnlyFans. Kvinnen forklarte i retten at hun ikke betalte skatt av inntektene fordi hun trodde slike inntekter ikke var skattepliktige, skriver Drammens Tidende. Hun hadde tidligere drevet et aksjeselskap og visste at det var skattepliktig, men sa i retten at hun trodde enkeltpersonselskaper ikke var underlagt tilsvarende regler når det dreide seg om prostitusjon.

Kvinnen anførte at hun hadde rådført seg med en revisor om dette og handlet slik hun ble anbefalt.

I retten vitnet revisoren som nektet for å ha sagt at inntekter fra OnlyFans var skattefrie.

– Det er ingen tvil om at inntektene saken gjelder, også stammer fra tiltaltes salg av pornografisk innhold på OnlyFans – som hun aldri har oppgitt å være i tvil om at var skattepliktig. Det er videre påfallende at tiltalte aldri kontaktet skattemyndighetene for å få veiledning, dersom det var slik at hun faktisk var usikker på de skatterettslige reglene, slår retten fast i dommen.

Domstolen har også funnet kvinnen skyldig i det lovpålagte kravet om å føre regnskap, og påpeker at hun på den måten sparte ytterligere med penger fordi hun ikke hadde revisor.