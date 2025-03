Svein Arne Uppstad, tidligere konsernsjef i anleggsselskapet Agder Gruppen, er nå sammen med tidligere økonomisjef i selskapet Raymond Throne siktet for grovt bedrageri, grov utroskap og krenkelse av sikkerhetsrett, melder Fædrelandsvennen.

Tirsdag ble de to pågrepet.

– Unødvendig

Uppstad har fått oppnevnt forsvarer Christian Flemmen Johansen.

– Min klient ble pågrepet i morges, sier Flemmen Johansen til Finansavisen.

Han forteller at Uppstad mener pågripelsen fremstår unødvendig.

– Det er lang tid siden konkursen. Hans atferd viser at han har hjulpet til det han kan for å opplyse saken, sier forsvareren.

Flemmen Johansen vil ikke uttale seg om siktelsen konkret, men sier at det er snakk om store beløp.

FORSVARER UPPSTAD: Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Flemmen & Co. Foto: Iván Kverme

– Siktelsen er omfattende og dokumentene er klausulerte så det er vanskelig for meg å uttale meg om den, men jeg kan bekrefte at beløpene er store.

Bakgrunnen for pågripelsen er konkursen i Agder Gruppen i april i fjor, som omtales som en av de største i Norge. Selskapet hadde da over 2 milliarder kroner i gjeld. Det ble avdekket at selskapet hadde solgt et stort antall maskiner det ikke eide selv, men som var leaset.

– Stort antall leasingmaskiner

Det var Økokrim som pågrep de siktede i en samordnet aksjon tirsdag.

– Basisen for mistanken er at det er solgt et stort antall leasingmaskiner uten tillatelse fra bankene. Selskapet har beholdt pengene fra salget selv, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim og utdyper:

– For oss ser det ut som de urettmessige salgene har pågått over en lengre periode, og at selskapene har søkt om ny finansiering underveis. Långiver var ikke klar over denne praksisen, og det danner grunnlag for mistanke om bedrageri.

Han forteller at etterforskningen allerede har pågått en «en god stund».

ETTERFORSKER SAKEN: Førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim. Foto: Økokrim

– Uppstad mener det var unødvendig å bli pågrepet?

– Det er normal fremgangsmåte i en slik sak. Vi foretar pågripelse for å sikre bevis og gjennomføre avhør, svarer Thorsen.

– Hva blir neste skritt nå?

– Det blir å gjennomføre avhør av siktede og andre personer vi ønsker informasjon fra.

176 transaksjoner

Bostyrer Christian Bohne og selskapet Bjarøy har i flere måneder gransket konkursen i Agder Gruppen. Ifølge Fædrelandsvennen har de funnet rundt 176 transaksjoner der eiendeler tilhører finanskreditorer. Samlet beløp skal ligge rundt 450 millioner kroner.

Som Finansavisen nylig omtalte, er Uppstad begjært personlig konkurs av seks banker, og skulle ha møtt i retten i neste uke. Bankene har fått arrest i verdier på opptil 211 millioner kroner. Nå er skiftesamlingen avlyst, ifølge Fædrelandsvennen.

Thrones forsvarer, Knut Henning Larsen, har ikke besvart Finansavisens henvendelse.