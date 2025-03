Økokrim ønsker varetektsfengsel for Agder-gründer

Ifølge Fædrelandsvennen vil Økokrim be om fengsling i to uker med brev- og besøksforbud. Førstestatsadvokat Bård Thorsen bekrefter at grunnlaget for begjæringen er fare for bevisforspillelse.

– Grunnlaget er fare for bevisforspillelse, ifølge Thorsen.

Pågrepet samtidig

De siktede, gründer Svein Arne Uppstad og tidligere økonomisjef Raymond Throne, ble pågrepet tirsdag i en samordnet aksjon. Det er Agder tingrett som avgjør om de skal fengsles.

Forsvarer Christian Flemmen Johansen opplyser at hans klient, Uppstad, har vært i et kort avhør.

– Man gjør det man kan for å opplyse saken, men med et så langt hendelsesforløp er det ikke mulig å presse inn alt i et kort avhør, ifølge Flemmen Johansen.

Thrones forsvarer, Knut Henning Larsen, har ikke hatt anledning til å kommentere saken, ifølge Fædrelandsvennen.

