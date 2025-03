Filming og fotografering i rettssaker

Mediehusets opptak viste imidlertid at kroppsspråket sa noe ganske annet, da opptakene viste domfelte som gikk småflirende ut av rettssalen. Høyesterett kom (under dissens) til at spesielle omstendigheter førte til at forbudet mot å vise opptakene, ikke sto seg opp mot ytrings- og informasjonsfriheten.

Unntak

Retten kan på nærmere bestemte vilkår gjøre unntak fra forbudet, dersom særlige grunner taler for det. Partene skal ha anledning til å uttale seg i forkant.

Retten kan typisk tillate fotografering eller opptak når saken har betydelig offentlig interesse eller andre særlige grunner foreligger.

I 2019 fant Høyesterett at det forelå «særlige grunner» selv om straffesaken som et mediehus ønsket å gjøre opptak av var tilfeldig utvalgt. Formålet var å vise frem Høyesteretts generelle innledning i rettsaker, herunder lyder fra en rettssal, i en podkastserie.

Tillatelse til foto-, film- eller lydopptak skal ikke gis dersom dette kan medføre uheldige virkninger for behandlingen av saken. Tillatelse vil også nektes når opptak av andre grunner vil medføre en urimelig belastning for tiltalte, tiltaltes nærmeste eller for andre berørte som deltar i saken. Retten legger typisk vekt på ivaretakelse av personvern.

Tillatelse kan også gis på visse vilkår, eksempelvis at personopplysninger sladdes ved offentliggjøring eller at opptak bare skal kunne skje under bestemte deler av hovedforhandlingen.

I Ingebrigtsen-saken har retten til en viss grad tillatt opptak, men ikke under forklaringene fra vitner og tiltalte.

Presseetikken vil også sette ytterligere skranker for de redaktørstyrte mediene. Pressen har eksempelvis en plikt til å vise respekt for menneskers identitet og privatliv, og en særskilt plikt til å hensynta barn i medieomtale. Det forutsettes at pressen gjør etiske vurderinger av hvilke personer som omtales med navn og bilde, og vi antar det er slike vurderinger som ligger til grunn for at mediene i sin pressedekning ikke identifiserer den ene fornærmede i Ingebrigtsen-saken.

Saken har for øvrig skapt mye oppmerksomhet rundt ikke-redaksjonelle medier (som TikTokere) som følger saken.

Film, foto og lydopptak i sivile saker

I sivile saker, altså rettssaker som ikke omhandler strafferett, er utgangspunktet det motsatte: Det kan fotograferes og filmes, og det må begrunnes særskilt dersom retten kommer til en annen konklusjon. Enkelte typer sivile saker, slik som saker etter ekteskapsloven og barneloven, avholdes som utgangspunkt for lukkede dører. På denne måten vil personvernhensyn i slike sensitive saker ivaretas.

Retten til eget bilde i åndsverkloven vil også kunne sette begrensinger for bruk av avbildede, der hvor det ikke foreligger aktuell og allmenn interesse eller andre relevante unntak.

I korte trekk betyr dette at en avbildning kan publiseres i eksempelvis en nyhetsartikkel under en rettssak, men at det ikke nødvendigvis er tillatt med publisering i andre eller senere situasjoner uten samtykke.