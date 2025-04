Milliardkrav om Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi ble overlevert to år forsinket, med tunge krav om tillegg og forlenget byggetid. Høyesterett skal vurdere hvem som må bære hovedansvaret for forsinkelsene i Jordal-prosjektet.

Striden om kostnadsoverskridelser og forsinket ferdigstillelse av Nye Jordal Amfi skal denne uken prøves for Høyesterett. Oslo kommune krever dagbøter for det de mener er overskridelse av kontraktfestet ferdigstillelse, mens NCC Norge anfører at forsinkelsene skyldes forhold kommunen har risikoen for.

Bakgrunn

Entreprenøren og kommunen inngikk avtale om riving av eksisterende ishall og bygging av Nye Jordal Amfi høsten 2016. Etter planen skulle hallen stå ferdig 1. september 2018, men den ble først overlevert høsten 2020.

NCC mener uforutsette grunnforhold og den såkalte «Hovinkulverten», som lå høyere i terrenget enn forutsatt, har ført til omfattende omprosjektering, merarbeid og behov for lengre byggetid.

Oslo kommune erkjenner at kulverten medførte endringer, men avviser at entreprenøren kan kreve så store tillegg og utsettelser.

NCC fremmet opprinnelig krav på om lag én milliard kroner i tillegg til allerede utbetalte summer, mens Oslo kommune på sin side krever forsinkelseskompensasjon for det de anser som vesentlig forsinkelse. I lagmannsretten ble NCC i 2023 tilkjent 171 millioner kroner, men både kommunen og NCC har anket til Høyesterett.

Ulikt resultat i tingrett og lagmannsrett

Tingretten og lagmannsretten har langt på vei gitt NCC medhold i at det forelå endringer som ga rett til både vederlagsjustering og utsatt frist, men i betydelig mindre omfang enn selskapet krevde.

Samtidig har retten fastslått at kommunen kan ha rett til å ilegge dagbøter. Begge parter er uenige i domsslutningene og har anket videre.

Høyesterett vil ta stilling til sentrale punkter i entreprisetvisten, blant annet spørsmålet om fordeling av risiko, kravene til dokumentasjon for merarbeid og rett til forlenget byggetid, samt om entreprenøren måtte regne med å håndtere mer omfattende sikringstiltak for kulverten.

Saken starter opp 1. april. Utfallet vil avgjøre hvorvidt Oslo kommune kan fastholde dagbøter eller om NCC har krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse ut over det som allerede er godkjent.

Det knytter seg betydelige beløp til tvisten, og partene står fast på at de har det korrekte rettslige og faktiske grunnlaget for sitt syn.