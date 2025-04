Økonomisjefen i Iveland kommune, Raymond Throne, er suspendert etter å ha blitt siktet for flere økonomiske lovbrudd. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i to uker.

– Vi kan bekrefte at økonomisjefen er suspendert fra sin stilling, skriver konstituert kommunedirektør Monica Verdal i Iveland kommune til Fædrelandsvennen.

Throne er siktet for grovt bedrageri, grov utroskap og krenkelse av sikkerhetsrett. Også Svein Arne Uppstad, tidligere toppsjef i Agder Gruppen, er varetektsfengslet og siktet i saken. Begge nekter straffskyld.

– Throne har meddelt kommunen at han har forståelse for at kommunen må suspendere ham til forholdet han er siktet for er nærmere klarlagt, sier forsvarer Knut Henning Larsen til Fædrelandsvennen.

Throne anket fengslingskjennelsen, og forsvareren hevder han forsøkte å rydde opp i urettmessig salg da han ble klar over dem.

– Jeg la frem omfattende dokumentasjon på det i retten, og jeg synes det er helt feil å sikte ham, sier Larsen.

Kommunedirektøren opplyser at ledelsen har fokus på å sikre stabil drift, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

