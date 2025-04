Odd Kalsnes: Aktor vil ha 4 års fengsel

Tidligere advokatpartner John Hammervoll og eks-megler Odd Kalsnes møter i Oslo tingrett tiltalt for grov økonomisk utroskap. Påtalemyndigheten mener de har tilegnet seg totalt 11 millioner kroner fra en kvinne i 90-årene, og ber om fengsel i henholdsvis 4 år og 6 måneder for Hammervoll og 4 år og 3 måneder for Kalsnes, skriver E24.

– De har handlet i strid med NNs interesser. Hvis man tror en person er kognitivt svekket, medfører det et særlig ansvar om aktsomhet, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen i sin prosedyre, ifølge E24.

– Kalsnes er advokat (...) Begrepet advokat skaper en tillit. Det gir tillit fordi vedkommende sies å kunne regler. Ikke bare kunne dem, men følge dem, sa statsadvokat Håvard Kalvåg.

Vil frata jurist tittelen

Saken dreier seg blant annet om overføringer gjort med fullmakter, og om kvinnen forsto avtalene hun skrev under på. En epikrise fra 2016 viste at hun var diagnostisert med uspesifisert Alzheimers sykdom og demens. De tiltalte hevder kvinnen var klar og samtykkende.

– Vi oppfattet igjen og igjen at alle tre svarte i utgangspunktet nei. De følte ikke at det var en forsvarlighetsvurdering de skulle ta i dette. Men ærede rett, det skulle de gjort! sa statsadvokat Håvard Kalvåg.

Påtalemyndigheten ber også om at både Hammervoll og Kalsnes mister retten til å bruke juristtittelen i fem år.