– Vi mener anklagen om korrupsjon er uforståelig for ham. Den forstår han rett og slett ikke, sier Mandt.

Advokaten presiserer at Lier-Hansen i fjor selv ba om at Økokrim skulle undersøke saken, og at den tidligere Norsk Industri-sjefen var åpen for at han kunne ha gjort feil.

Var fornøyd med Økokrim

Det var et drøyt år siden at Lier-Hansen uttalte at han ikke kunne se bort ifra at han kunne ha gjort noe ulovlig og har erkjent at han kunne ha gjort noe kritikkverdig. Samtidig ville han ikke erkjenne straffskyld.

– Jeg ser ikke bort fra det. Det ligger i kortene at det er ting som bør undersøkes, sa han til DN i mars i fjor.

Han la til at han syntes det var bra at saken var der den var, etter at den havnet på Økokrims bord etter avsløringer om et stort antall jaktturer og bruk av sjøfly til jaktbua Dargesjå, som Norsk Industri betalte leien for.

Den tidligere Norsk Industri-toppen innrømmet kritikkverdige forhold, men ville ikke erkjenne straffskyld.

– Vi er ikke der nå. Politiets undersøkelser vil utkrystallisere hva som skjer videre. Jeg har aldri vært bastant. Jeg er en person som ikke har problemer med å erkjenne at jeg har gjort noe kritikkverdig. Jeg vil ikke konkludere før Økokrim er ferdig med sine undersøkelser, sa Lier-Hansen.

– ALVORLIG: NHO-leder Ole Erik Almlid ser alvorlig på tiltalen. Foto: NTB

– Svært alvorlige

Til NTB sier NHO-direktør Ole Erik Almlid at det er bra at man kommer til bunns i saken.

– De forholdene Stein Lier-Hansen er tiltalt for, er svært alvorlige og gjelder handlinger som NHO tar sterkt avstand fra, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

– Det er bra for Norsk Industri og hele NHO at man kommer til bunns i denne saken, og nå avventer vi videre rettsbehandling, sier Almlid.

Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO.

– Uavhengig av det rettslige har NHO helt siden forholdene rundt Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ble avdekket, understreket at dette har vært uakseptabel bruk av medlemmenes penger. NHO og alle våre landsforeninger er og skal være svært bevisste på hvordan vi bruker medlemmenes penger, og hvordan vi opptrer på vegne av norske bedrifter, sier NHO-direktøren.