Ifølge dommen fra Oslo tingrett tirsdag skal tiltalte for noen år siden ha holdt over 16 millioner kroner unna beskatning.

Den unndratte skatten var på fire til fem millioner kroner, slår retten fast.

Når det gjelder den grove økonomiske utroskapen mannen er dømt for, dreier det seg om at han påførte selskapet som han var engasjert i en forpliktelse på minst 48 millioner kroner det ikke var grunnlag for. Skattebedrageriet på 16,9 millioner kroner var tiltaltes andel av dette.

– Alvorlig tillitsbrudd

«Det taler for streng straff at det dreier seg om et meget alvorlig tillitsbrudd, begått av tiltalte, som både var styreleder og daglig leder i selskapet. Utroskapen er i begått over flere år, og i perioder hvor selskapet har hatt svak økonomi.», heter det i dommen.

Forbrytelsen ble ifølge dommen begått i fellesskap med de øvrige styremedlemmene. Både tiltalte og de øvrige styremedlemmene fikk en betydelig økonomisk fordel ved handlingene.

– Betydelig økonomisk skade

«Utroskapen innebar en risiko for betydelig økonomisk skade for selskapet ved at gjelden økte med minst kr 48 millioner. Risikoen manifesterte seg gjennom de store uttakene fra selskapet tiltalte og de øvrige styremedlemmene gjorde gjennom flere år med gjentatte uttak.», skriver retten i dommen.

Retten mener at utroskapen i årene 2012 til 2017 ble gjennomført på en måte som gjorde det svært vanskelig å oppdage, siden bare avtalepartene visste hva avtalene sett i sammenheng egentlig gikk ut på.

I tillegg til fengselsstraffen er den eldre mannen dømt til å tåle inndraging av nesten 17 millioner kroner.

Tiltalte har hele tiden nektet seg skyldig etter at han ble tiltalt av Økokrim.

(NTB)