Russisk eksminister dømt for å ha omgått sanksjoner

Den tidligere russiske ministeren Dmitrii Ovsyannikov er funnet skyldig i å omgå britiske sanksjoner, i det som er den første rettssaken i Storbritannia av sitt slag, skriver The Guardian.

Ovsyannikov har tidligere vært viseminister for handel i Russland og guvernør i Sevastopol på den okkuperte Krym-halvøyen.

Overføringer fra kona

Han ble dømt for å ha unngått sanksjoner ved å åpne en konto i Halifax Bank of Scotland (HBOS), der han fikk overført titusenvis av pund fra sin kone, Ekaterina Ovsyannikova.

Ovsyannikov ble funnet skyldig i seks av syv anklager for å ha omgått sanksjonene mellom februar 2023 og januar 2024. Juryen klarte ikke å bli enige om den siste anklagen.

Broren hans, Alexei Owsjanikow, ble også dømt for to tilfeller av sanksjonsbrudd, blant annet ved å betale skolepenger for Ovsyannikovs to barn, skriver The Guardian.

Dette er den første saken i Storbritannia som gjelder brudd på sanksjonene under de russiske sanksjonsforskriftene fra 2019. Ovsyannikov, som tidligere var nestleder i Russlands ministerium for industri og handel, ble satt på sanksjonslisten av EU i 2017, og han hadde ikke lov til å handle med medlemslandene.

Designert person

I rettssaken ble det etablert at både Ovsyannikov og hans familie var klar over at han var en «designert person» som var underlagt sanksjoner. De nektet imidlertid for at deres handlinger var brudd på loven.

I oktober 2022 ble Ovsyannikovs status som designert person opphevet av EU. Det innebar at han kunne reise fritt i Vest-Europa, men han forble likevel underlagt britiske sanksjoner. I januar 2023 ble han tildelt et britisk pass og ankom Storbritannia en måned før navnet hans ble fjernet fra EU-sanksjonslisten, skriver The Guardian.

Påtalemyndigheten mente at Ovsyannikov og hans familie bevisst hadde forsøkt å omgå sanksjonene for å opprettholde en luksuriøs livsstil. Etter dommen understreket myndighetene at de vil jobbe tett sammen for å sikre rettsforfølgelse av personer som bryter sanksjonene.