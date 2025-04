Oppsigelse i ord eller handling?

Kortversjon Artikkelen diskuterer situasjoner der en arbeidstaker hevder oppsigelse uten skriftlig varsel fra arbeidsgiver, basert på arbeidsgivers ord eller handlinger.

Det kreves en høy bevisbyrde for arbeidstaker å bevise en slik faktisk oppsigelse, og domstolene avgjør dette basert på konkrete bevis.

Tilfeller med fremprovosert egenoppsigelse diskuteres også, hvor arbeidstaker kan hevde at arbeidsgivers handlinger tvang dem til å si opp.

Domstolene vurderer ofte bevis og ansvar hos arbeidsgiver som den profesjonelle part, særlig ved usikkerhet rundt muntlige egenoppsigelser.

Artikkelen råder arbeidsgivere til å sikre nøye dokumentasjon av kommunikasjon med arbeidstakere for å unngå rettslige tvister om oppsigelser. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

For at en oppsigelse skal være lovlig, krever arbeidsmiljøloven at oppsigelsen er skriftlig, og at den inneholder opplysninger om blant annet arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen, med videre.

Dersom disse formelle kravene ikke er fulgt, men arbeidstaker likevel hevder at arbeidsgiver, i ord eller handling, har besluttet at arbeidsforholdet skal opphøre, kan arbeidsgiver risikere å bli holdt ansvarlig for å ha gitt en ulovlig, faktisk oppsigelse, som kan gi grunnlag for erstatning. I slike situasjoner vil arbeidstaker typisk hevde at arbeidsgiver har «tvunget» arbeidstaker til å fratre, eller skapt et arbeidsmiljø som har gjort det umulig for arbeidstaker å fortsette i stillingen.

Høy terskel for å konstatere en faktisk oppsigelse

Slike saker vil normalt avgjøres etter en konkret bevisvurdering av hva partene har sagt og ment. Domstolene har slått fast at det er arbeidstaker som har bevisbyrden for at det har skjedd en faktisk oppsigelse (ofte benevnt som en «de facto oppsigelse» eller «oppsigelse i handling»), og at terskelen for å konstatere en slik oppsigelse er relativt høy.

Blant de sakene som er behandlet av domstolene, er det ikke mange eksempler på at arbeidstaker har fått medhold. I de sakene arbeidstaker har tapt, mangler det gjerne tilstrekkelig konkrete holdepunkter for at arbeidsgiver har tatt et uttrykkelig standpunkt om at arbeidstaker skal fratre.

I en sak fra Borgarting lagmannsrett (LB-2017-82446) var spørsmålet om arbeidsgiver hadde gitt en oppsigelse gjennom chatte-meldinger med arbeidstaker. Lagmannsretten uttalte:

«Det følger av rettspraksis at det er en relativt høy terskel for å konstatere at det er skjedd en oppsigelse i handling fra arbeidsgiver. Det er ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver gir uttrykk for at han ønsker at arbeidstakeren skal fratre, eller varsler oppsigelse. Det må foreligge konkret adferd som viser at arbeidsgiver har inntatt det standpunkt at arbeidstaker skal fratre. Hvorvidt det foreligger en oppsigelse, vil bero på en helhetsvurdering av den muntlige og skriftlige kontakten partene hadde. Arbeidstaker har bevisbyrden for at oppsigelse er gitt.»