Dømt til fengsel for grov hvitvasking

De domfelte er i tillegg dømt til inndragning av millionbeløp, opplyses det. Den ene domfelte er tidligere dømt for overtredelser av arbeidsmiljøloven.

Økokrim sin etterforskning skal ha avdekket at litauerne drev ulovlig virksomhet i Norge gjennom ulike foretak i tidsperioden 2016-2018. De domfelte brukte svart arbeidskraft til å løse byggeoppdrag, og deretter hvitvasket de utbyttet ved utstedelse av fiktive fakturaer, kontantuttak og pengeoverføringer mellom ulike foretak og privatpersoner.

Utbyttet som ble hvitvasket av de domfelte var på 15 millioner kroner og 3 millioner kroner. Inntektene fra byggeoppdragene ble aldri rapportert inn til norske myndigheter, og det ble unndratt både skatt og merverdiavgift, skriver Økokrim.

– For å tilsløre kriminaliteten har de domfelte i denne saken blant annet utstedt og betalt fiktive fakturaer på tjenester som er løst ved hjelp av svart arbeidskraft, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding.

Organisert kriminell gruppe

Begge mennene ble dømt i tingretten i fjor og nå senest i lagmannsretten for grov hvitvasking. Den ene domfelte ble i tillegg dømt for manglende bokføring. I lagmannsrettens dom ble inndragningen skjerpet.

Straffen for den ene mannen ble satt til fengsel i 2 år og 10 måneder og inndragning av 1,5 millioner kroner. For den andre mannen ble straffen satt til fengsel i 11 måneder og inndragning av 250.000 kroner.

For begge fant lagmannsretten at lovbruddene hadde skjedd som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, noe som skjerpet straffen. I tillegg ble de to mennene fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet eller inneha ledende posisjoner i noe norsk selskap i 5 år.

Den ene domfelte har de siste årene oppholdt seg i hjemlandet sitt, skriver Økokrim. Dommen er ikke rettskraftig.