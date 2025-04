Overføring av personopplysninger til USA – hva skjer nå?

Overføring av personopplysninger fra EU/EØS til USA har vært regulert av ulike rammeverk siden innføringen av GDPR i 2018. De to tidligere regelverkene, Safe Harbour og Privacy Shield, har begge blitt opphevet av EU-domstolen.

Den 10. juli 2023 vedtok EU-kommisjonen en adekvansbeslutning som etablerte «EU-U.S. Data Privacy Framework» (DPF). Rammeverket, som ble initiert under president Biden, åpner for overføring av personopplysninger fra EU/EØS til USA – forutsatt at mottakeren i USA har sertifisert seg og står oppført på «Data Privacy Framework List» som oppdateres fortløpende.Slike sertifiserte virksomheter forplikter seg til å overholde fastsatte personvernprinsipper, noe som sikrer et beskyttelsesnivå tilsvarende det i EU.

Dersom mottager i USA ikke står oppført på«Data Privacy Framework List», må det likevel være et lovlig overføringsgrunnlag på plass, for eksempel bindende virksomhetsregler (BCR) eller Standard Contractual Clauses 2021/914 for international transfers (SCCs).

Hva har skjedd siden president Trumps inntreden?

Allerede under forrige presidentperiode flagget Trump sin skepsis til GDPR, som han mente la til rette for cyberkriminalitet og truet amerikansk sikkerhet. Skepsisen til europeiske personvernregler er med andre ord ikke ny – og kan nå få rettslige følger ettersom president Trump har varslet at han vil reversere presidentordrer gitt av Biden.

I tillegg har administrasjonen fjernet demokratisk utnevnte medlemmer i «Privacy and Civil Liberties Oversight Board» (PCLOB), og i praksis satt organets virksomhet på pause – blant annet ved å deaktivere e-postadressene deres. Det er varslet at Trump vil utnevne nye medlemmer til PCLOB, men dette har ennå ikke skjedd.