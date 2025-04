Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for AP Eivind Yggeseth

Utøya AS har bestemt seg for ikke å forfølge kravet mot Jørgen W. Frydnes om tilbakebetaling av 105.900 kroner brukt til oversettelse av hans bok, melder DN.

Ifølge avisen dekket Utøya AS kostnaden for å oversette Frydnes’ bok «Ingen mann er en øy» til engelsk mens han ennå var daglig leder. Etter hans avgang i 2023 har det oppstått uenighet om hvem som skulle bære utgiftene.

– For oss har det vært viktig å kommunisere tydelig til Frydnes at vi mener at utgifter til å oversette hans bok aldri skulle vært belastet Utøya, sier styreleder Marianne Marthinsen til DN.

Avviser betalingsansvar

Frydnes har via sin advokat Berit Reiss-Andersen avvist at han har noe betalingsansvar.

– Vi har sett ordet dialog, men ikke mottatt et krav eller en begrunnelse for et slikt krav, skrev Reiss-Andersen i en SMS til DN i høst.

Mens Martinsen i Utøya AS sier at de ikke vil «bruke tid og ressurser på å følge det opp videre».

– Vi konsentrerer oss om å rydde opp i Utøyas økonomi og finne frem til en bærekraftig driftsmodell for fremtiden, sier hun til avisen.

Jørgen Watne Frydnes ledet Utøya AS fra 2011 til høsten 2023, og hadde mye av ansvaret med å for gjenoppbyggingen og utformingen av øya etter terrorangrepet.

Den omtalte boken «Ingen mann er en øy», som handler om gjenreisingen av Utøya, ble gitt ut våren 2021 i Norge. Mens er det i forbindelse med oversettelsen av boken til engelsk i etterkant at konflikten har oppstått mellom han og Utøya AS.

I 2021 ble Frydnes tidenes yngste faste møtende styremedlem i Nobelkomiteen, og fra 2024 overtok han lederansvaret etter hans nåværende advokat Berit Reiss-Andersen.